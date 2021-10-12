











Национальный совет отстаивает идею отмены масочного режима на улице, как для школьников, так и для всех жителей Монако.

По договоренности, достигнутой на последнем заседании Объединенного контрольного комитета, 5 октября Ассоциация родителей Монако была принята в Национальном совете его президентом Стефаном Валери (Stéphane Valeri) и главой Комиссии по образованию, молодежи и спорту Марком Муру (Marc Mourou).

Ассоциация родителей Монако в лице ее президента Мартина Акерманна (Martine Ackermann) и вице-президента Раффаэллы Оливьери (Raffaella Olivieri) подняла вопрос, волнующий родителей: масочный режим в школах.

Отказ от маски на открытом воздухе

Ассоциация настаивает на том, чтобы дети могли снимать маски во время занятий спортом. Аргумент был услышан, поскольку избранные представители Национального совета будут отстаивать это требование на следующем заседании Объединенного комитета с правительством.

На этом же заседании Национальный совет предложит отменить масочный режим для детей, находящихся в классах. Принимая во внимание обнадеживающие данные о снижении распространения коронавируса, Национальный совет будет отстаивать идею отмены масочного режима на открытом воздухе для всех.