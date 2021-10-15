











Выставка откроется 15 октября на набережной Антуана I и будет работать до 2 января 2022 года.

Как Княжество расширяло свою территорию? На этот вопрос ответит новая выставка «Мирные завоевания», которая откроется в эту пятницу на набережной Антуана I. Эта выставка Бьёрна Дальстрёма (Björn Dahlström) и Кристофа Мартина (Christophe Martin), организованная Департаментом по делам культуры Монако, стала результатом двухлетней работы и исследований. Экспозиция рассказывает о столетии истории Монако в фотографиях.

Выставка площадью более тысячи квадратных метров объединяет более 300 документов. Среди них — архивные фото, открытки, свидетельства, художественные работы и даже модели, показывающие расширение территории Княжества на море.

© Микаэль Алези (Michael Alesi)

© Микаэль Алези (Michael Alesi)

© Микаэль Алези (Michael Alesi)

© Микаэль Алези (Michael Alesi)

© Микаэль Алези (Michael Alesi) Для этой выставки было собрано 300 документов — © Микаэль Алези (Michael Alesi)

Между вчера и завтра: путешествие по Монако

Благодаря этой выставке посетители смогут прогуляться по Порту Эркюль, перестроенному Князем Альбером I в 1910 году, или по будущему району Маретерра (Mareterra), запланированному на 2025 год, через район Фонвьей.

Директор по вопросам культуры Франсуаза Гамердингер (Françoise Gamerdinger) сказала, что это возможность узнать обо всех разработках, проводимых на воде. «Мы заметили, что молодое поколение уже воспринимает эту территорию как должное, они не знали, что она была отвоевана у моря», — сказала она в комментарии для Monaco Info.

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Главное:

Выставка «Мирные завоевания, расширение на море в Монако».

С 15 октября 2021 года по 2 января 2022 года

Выставочный зал на набережной Антуана I

4, quai Antoine Ier

+377 98 83 03