











Наши идеи и рекомендации мероприятий с 12 по 19 ноября.

Пятница, 12 ноября

Поддержать БК «Монако»

Баскетбольный клуб «Монако» в отличной форме! 12 ноября «Монако» сыграет дома против мюнхенской «Баварии». Недавно игроки «Монако» одержали победу над европейскими гигантами: московским ЦСКА. Сможет ли клуб со Скалы продолжить победную серию? Держим кулачки!

БК «Монако» — «Бавария Мюнхен» Стадион «Луи II», зал «Gaston Medecin» 12 ноября, 20.00 Купить билеты

Суббота, 13 ноября

Время юмора

На выходных можно расслабиться, посетив последнее шоу в рамках фестиваля юмора «Les Sérénissimes de l’Humour». Выступит местный юморист Хасан из Монако (Hassan de Monaco). Комик представит автобиографическое шоу о своем детстве в Княжестве. Не пропустите!

«Les Sérénissimes de l’Humour» Форум Гримальди — Зал Князя Пьера 13 ноября, 20:00 Дополнительная информация

Воскресенье, 14 ноября

Поторопить Рождество

В Княжестве уже устанавливают рождественские украшения. Иллюминация зажжется 22 ноября, но самые нетерпеливые уже сейчас могут посмотреть на елку на площади площадь Оружия (Place d’Armes) или оценить рождественские украшения на площади Казино.

Рождественские украшения Княжество Монако Каждый день

Понедельник, 15 ноября

Отличный день для суши

Попробуйте японскую кухню! Ресторан Moshi Moshi в Фонвьей предлагает суши-ланч за 23 евро с широким выбором сашими, маки и роллов дня. Если вы не фанат суши, ресторан также предлагает японский ланч бэнто-бокс, рамен дня и поке боул. Узнать больше о других бизнес-ланчах можно в нашей статье.

Moshi Moshi 32 Quai Jean-Charles Rey С понедельника по пятницу, в обеденное время Дополнительная информация

Вторник, 16 ноября

Японская трагедия в трех действиях

В Опере Монте-Карло — шедевр столетия. «Мадам Баттерфляй» возвращается под музыкальным руководством Джампаоло Бизанти (Giampaolo Bisanti) на основе оригинального произведения Джакомо Пуччини (Giacomo Puccini).

«Мадам Баттерфляй» Опера Монте-Карло 16 ноября, 20:00 Дополнительная информация

Среда, 17 ноября

Драматическая история

«Ты не получишь мою ненависть» (Vous N’Aurez Pas Ma Haine) — это история Антуана, отца, который 13 ноября 2015 года потерял жену. Она была убита во время теракта в «Батаклане». В театре «Варьете» Антуан расскажет зрителям, как он нашел в себе силы жить дальше. Вход бесплатный.

Vous N’Aurez Pas Ma Haine Театр «Варьете» 17 ноября, 11:30 Дополнительная информация

Четверг, 18 ноября

Делать добрые дела

Акция «Рождественские коробки» во второй раз пройдет в супермаркете Carrefour. Принцип простой: свои пожертвования нужно сложить в коробку от обуви. Во время рождественских праздников коробки передадут нуждающимся людям.

Carrefour 27 Avenue Albert 2, Fontvieille С 15 по 19 ноября