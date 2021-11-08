











Самые важные новости на 8 ноября.

Всадница из Монако демонстрирует выносливость. Лора Грамалья (Laura Gramaglia) блестяще представила Княжество 6 и 7 ноября в 200-километровой конной гонке «Montcuq (Lot)». Это третья по сложности конная гонка на выносливость в мире. Всадница из Монако на лошади Bahidja Al Mounir заняла седьмое место.

Ноябрь: месяц без табака. Бросить курить непросто, но акция «Месяц без табака», проходящая в ноябре, — отличная возможность сделать первый шаг к жизни без вредной привычки. Заместитель начальника отделения пневмологии Больницы Княгини Грейс Мохамед Мухссин (Mohamed Mouhssine) рассказывает об инициативах этого месяца газете «La Gazette de Monaco». Среди предложений — подписка на информационную службу Tabac. Благодаря службе можно получить набор для отказа от курения или пообщаться с бывшими курильщиками, которым удалось избавиться от вредной привычки.

«Рождественские коробки» в Carrefour. Каждый достоин Рождественского подарка! Это убеждение ассоциаций «Semeurs d’Espoir» и «Monaco Humanitarian Aid». С 15 ноября по 19 декабря в супермаркетах Carrefour во второй раз пройдет акция «Рождественские коробки». Принцип простой: пожертвование нужно сложить в коробку из-под обуви, которую в праздничные дни подарят нуждающимся.

ФК «Монако»: в центре внимания — обувь игроков. Игроки Академии футбольного клуба «Монако» тестируют спортивную обувь. Идея состоит в том, чтобы предотвратить возможные травмы и улучшить эффективность игры в зависимости от типа покрытия.