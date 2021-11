Facciamo il punto della situazione sulle notizie più importanti di questo lunedì 8 novembre 2021.

Laura Gramaglia brilla nell’endurance – Il 6 e il 7 novembre, la cavallerizza Laura Gramaglia ha indossato con fierezza i colori del Principato. Si è infatti distinta nella 200 km di Montcuq (Lot), la terza corsa di endurance equestre più difficile del mondo. In sella alla sua splendida cavalla Bahidja Al Mounir, Laura Gramaglia si è classifica settima.

Gli eventi del Mois sans tabac (mese senza tabacco) – Smettere di fumare non è facile, ma l’iniziativa Mois sans tabac è un’ottima occasione per provarci. Mohamed Mouhssine, vice primario del reparto di pneumologia del CHPG, parla degli eventi di questo mese in un’intervista a La Gazette de Monaco. In particolare, ricordiamo la possibilità d’iscriversi a Tabac Info Service per ricevere un kit che aiuta a smettere o per parlare con alcuni ex fumatori.

Le “scatole di Natale” tornano al Carrefour – Le associazioni Semeurs d’Espoir e Monaco Humanitarian Aid vogliano assicurarsi che tutti ricevano un regalo di Natale. Per il secondo anno, dal 15 novembre al 19 dicembre, al Carrefour torna l’iniziativa “scatole di Natale” (boîtes de Noël). Come funziona? Mettete i vostri doni in una scatole di scarpe, e questa verrà regalata a una persona bisognosa durante le feste.

AS Monaco: focus sulle scarpette – I giocatori dell’Academy dell’AS Monaco sono attualmente sottoposti a diversi test nell’ambito delle scarpe sportive. Perché? Per prevenire i rischi d’infortuni e migliorare le performance a seconda del tipo di terreno.