В прошлую пятницу «Монако-Баскет» проиграл в Стамбуле «Анадолу Эфес» со счетом 98-77.

Это был большой вызов для монегасков. Подопечные Звездана Митровича сразились с действующим победителем Евролиги, в рамках 11-го тура соревнования.

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Несмотря на убедительную игру Донатаса Мотеюнаса (21 очко, 5 подборов), монегаски не смогли навязать свою игру мощнейшему турецкому клубу, за который выступает Родриг Бобуа (Rodrigue Beaubois). Француз набрал 17 очков, дал 7 передач и заработал 3 подбора.

Неудачное начало игры

После сложного старта «Монако Баскет» уступал с разрывом в 20 очков. Подопечные Митровича так и не смогли вернуться в игру. Помимо Бобуа, турецкий клуб смог рассчитывать на вклад другого француза, Адриена Моермана (14 очков, 7 подборов).

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В турнирной таблице, с 5 победами и 6 поражениями, Roca Team временно покинула первую десятку. Следующую игру «Монако Баскет» проведет против АСВЕЛа 26 ноября на домашней арене «Гастон-Медсен».