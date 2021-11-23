В воскресенье в Княжестве прошла гонка Optimist & Laser Academy, организованная Яхт-клубом Монако. Это мероприятие стало отличной возможностью увидеть, как молодое поколение начинает свой путь в яхтинге.

Гонка «Monaco Optimist&Laser Academy» прошла в третий раз. На старт вышли более 160 участников из 27 клубов, представляющих пять стран.

Среди участников было много молодых членов Яхт-клуба Монако. Они вышли на старт с твердым намерением остаться хозяевами на домашней гонке, и некоторые их них преуспели. В категории «ILCA 4» рулевой Ной Гарсия (Noah Garcia), который совсем недавно покинул серию Optimist, выиграл два из трех раундов, заняв первое место в общем зачете.

Члены Яхт-клуба Монако показали отличный результат

Член Яхт-клуба Монако Луиза Дебомон (Louise Debeaumont) заняла восьмое место в общем зачете. В категории «ILCA 6» Бодхи Ван дер Линден (Bodhi Van der Linden) занял первое место, на втором месте оказался другой член Яхт-клуба Монако — Матис Дупломб (Mathis Duplomb).

В категории Benjamin во всех раундах победила француженка Жюли Трико Ревиль (Julie Tricaud Revil) из Каннского яхт-клуба. Александра Сантелли (Alexandra Santelli) из Яхт-клуба Монако заняла второе место.

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В высшей категории стартовали 87 участников, и борьба была напряженной. Гонщики из Монако Маттео Ашер (Matteo Asscher), Людовика Бонелли (Ludovica Bonelli) и Александр Помпе (Alexandre Pompée) составили конкуренцию другим спортсменам, в том числе Оскару Беври (Oscar Beuvry) из Антиба, который одержал победу.

Гонка Optimist & Laser Academy стала отборочной к международному событию Monaco Optimist Team Race (MOTR), которое пройдет с 12 по 16 января 2022 года. Эта гонка объединит 16 лучших клубов и 64 участника.