











27 октября Князь Монако Альбер II принял участие в церемонии открытия искусственного рифа и отдал дань уважения Альберу Фалько (Albert Falco), второму помощнику капитана Кусто.

Искусственные рифы помогают подводной флоре и фауне восстановиться. 27 октября в заповеднике Ларвотто на глубине 18 метров была установлена конструкция весом в 10 тонн и размером 3 на 3 метра.

Во время церемонии Князь Монако отдал дань уважения Альберу Фалько, второму помощнику капитана Кусто и пионеру глубоководных исследований. На южном волнорезе пляжного комплекса Ларвотто установлена мемориальная доска в память об океанографе, погибшем в 2012 году.

Убежище для рыб, моллюсков и ракообразных

Искусственный риф был разработан Пьером Фролла (Pierre Frolla) в партнерстве с Департаментом охраны окружающей среды и компанией Xtree, занимающейся 3D-печатью. Риф из грубого бетона спроектирован таким образом, чтобы не оказывать негативного влияния на жизнь океана и постепенно покрываться водорослями и кораллами.

Княжество принимает активное участие в финансировании и исследованиях искусственных рифов, которые дают надежду на сохранение подводного биоразнообразия. Эти конструкции, установленные на дне моря, становятся благоприятной средой обитания для рыб, угрей, осьминогов и ракообразных. Многочисленные полости служат убежищем и пристанищем для морских видов.

Читайте также: Искусственные рифы для защиты морского биоразнообразия