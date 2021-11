Il 27 ottobre, il Principe ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione di una barriera corallina artificiale. Con l’occasione, ha reso omaggio ad Albert Falco, fedele braccio destro del Capitano Cousteau.

Consentire alla fauna e alla flora marine di riprendersi i propri spazi: è questo lo scopo della barriera corallina artificiale. Il 27 ottobre, nella riserva del Larvotto, i sommozzatori sono scesi a 18 metri per posizionare un reef 3×3 metri di 10 tonnellate.

In occasione della cerimonia d’inaugurazione, il Principe ha voluto rendere omaggio ad Albert Falco, braccio destro del Capitano Cousteau e pioniere dell’esplorazione dei fondali marini. Per commemorare l’appassionato di oceani scomparso nel 2012, è stata posizionata una targa commemorativa nella Digue Sud del Complesso balneare del Larvotto.

Un rifugio per pesci, molluschi e crostacei

Questa roccia artificiale è stata ideata da Pierre Frolla, in collaborazione con la Direzione dell’Ambiente e la Xtree, una società che si occupa di stampa in 3D. Realizzata in cemento poroso, è stata creata in modo da non avere alcun impatto negativo sulla vita degli oceani e per potersi ricoprire con il tempo di alghe e coralli.

Il Principato è particolarmente coinvolto in tutto ciò che riguarda le barriere coralline artificiali, dal finanziamento alla ricerca. Queste strutture installate sui fondali rappresentano una vera risorsa per preservare la biodiversità e offrono un habitat in cui pesci, murene, polpi e crostacei possono rifugiarsi. Le diverse cavità servono infatti da riparo per le specie che popolano il Mediterraneo.

>> LEGGI ANCHE: Nuove rocce artificiali per aiutare la biodiversità marina