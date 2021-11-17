Самые важные новости за 17 ноября.

Показатели по коронавирусу продолжают расти. Ситуация в области здравоохранение вызывает беспокойство правительства. Осенью число случаев коронавируса медленно растет. 16 ноября в Княжестве зафиксировано 12 новых случаев заболевания, тогда как днем ранее их было 8. Уровень заболеваемости в Монако превысил 100 (по сравнению с 55 на прошлой неделе). В соседних Приморских Альпах показатель заболеваемости составляет 132. Уровень позитивных тестов в Монако и Приморских Альпах составляет 2,45% и 2,4% соответственно.

Продлена выставка «Джакометти: семья творцов». Эта выставка пользуется успехом, в связи с чем Фонд «Maeght» в Сен-Поль-де-Ванс решил продлить ее до 9 января. Запланируйте поездку во время рождественских каникул, чтобы увидеть выставку и великолепные скульптуры, расположенные в садах художественного фонда.

ФК «Монако»: пакет билетов на три матча. Футбольные фанаты будут в восторге: билеты на матч Лиги 1, где сыграют «Монако» и «Лилль», поступили в продажу. Помимо этого, можно купить пакет билетов на три матча, куда входят также игры против клубов «Реал Сосьедад» и «Страсбур».

Князь чествует работников сферы общественного питания. 15 октября Князь Альбер II посетил резиденцию A Qietudine. Князь поздравил сотрудников отдела общественного питания ресторана Hôtelier. Заведение получило оценку 16,4/20 от французского ресторанного гида «Gault et Millau». Это исключительная награда для ресторана, впервые присуждаемая в Монако.