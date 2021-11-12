Эта мера должна была закончиться 30 ноября. Правительство Монако после консультаций с Национальным советом решила ее продлить. Приняты также другие ограничительные меры.

Обязанность предъявлять санитарный пропуск не закончится в конце ноября. Учитывая ситуацию в сфере здравоохранения, Княжеское правительство решило продлить эту меру.

«Предъявление санитарного пропуска или любого эквивалентного доказательства статуса вакцинации, перенесенного коронавируса или отрицательного результата теста становится обязательным для всех для доступа на террасы ресторанов и баров с 1 декабря. Это обязательство касается и молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет», — говорится в пресс-релизе правительства.

Новые ограничения

В то же время власти решили усилить меры по ограничению распространения коронавируса, снизив максимальное число посетителей заведений и учреждений, посетители которых обязаны предъявлять санитарный пропуск. Максимальное допустимое число посетителей снижено с 1000 до 300 человек, в частности, в Опере Монте-Карло, Театре Княгини Грейс и в «Гримальди-Форум».

Чтобы избежать крупной вспышки коронавируса этой зимой, правительство призывает население вакцинироваться. Все, кто выезжал за пределы Княжества, могут пройти тестирование на коронавирус по возвращении.

Чтобы избежать крупной вспышки коронавируса этой зимой, правительство призывает население вакцинироваться. Все, кто выезжал за пределы Княжества, могут пройти тестирование на коронавирус по возвращении.