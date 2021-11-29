В конце ноября Княжеское правительство объявило о ряде новых мер по борьбе с распространением коронавируса.

Медицинский отчет за 28 ноября показал, что шесть человек выздоровели после коронавируса, 13 человек госпитализированы в Больницу Княгини Грейс. О новых случаях коронавируса не сообщалось. Эта обнадеживающая информация была обнародована, когда правительство объявило о новых мерах борьбы с «пятой волной» коронавируса.

Меры, вступившие в силу:

Маски снова обязательны на открытых пространствах по всему Княжеству.

Рекомендуется перейти на удаленный режим работы.

Срок действия ПЦР-тестов сокращается с 72 до 24 часов.

Для посещения баров и ресторанов, в том числе на террасах, посетителям старше 16 лет необходимо предъявить санитарный пропуск. Это обязательство распространяется и на персонал. Запрещены приемы, где напитки употребляют стоя.

Для входа на мероприятия с численностью более 300 человек нужен санитарный пропуск. Это правило распространяется и на персонал.

При занятиях спортом в закрытых помещениях нужно носить маски. Занятия боевыми видами спорта и школьные уроки плавания приостановлены.

Дискотеки и караоке приостановлены.

Правительство также предоставило информацию о новом методе расчета уровня иммунизации, который передан в Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE). В данные по вакцинации будут включать только людей, живущих в Княжестве и привитых здесь, чтобы не искажать статистику.