











В минувшее воскресенье в Монако прошел традиционный 44-ый забег «Кросс Ларвотто». В 2020 году мероприятие было отменено. После перерыва около 250 бегунов собрались в обновленном пляжном комплексе Ларвотто.

В последний раз забег в Ларвотто проходил три года назад. Знаменитая гонка вернулась «домой»: в 2019 году забег проходил в Фонвьей. Переменчивая погода не помешала Пьеру Потто (Pierre Potteau,Menton Marathon Athlétisme) выиграть мужскую гонку на 6,5 км со временем 20 минут 55 секунд, опередив Грега Джуффра (Greg Giuffra, AS Monaco Triathlon) с результатом в 21 минуту и 39 секунд.

Федерация Monaco Athlétisme показывает результат

Спустя неделю после третьего места на региональном чемпионате по шорт-кроссу клуб передал эстафету в Ларвотто. На технической трассе с песчаным участком в 500 метров более 50 членов федерации Monaco Athlétisme вышли на старт, 80 человек обеспечивали бесперебойное проведение забега.

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Организация сумела воплотить в жизнь великолепное мероприятие. Теперь Monaco Athlétisme готовится к чемпионату Франции по кросс-кантри. В конце месяца ожидается возвращение соревнований в закрытых помещениях. Спортсменов ждет насыщенная программа!