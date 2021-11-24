17 ноября Князь Монако вручил медали в Почетном дворе Княжеского дворца и на стадионе Луи II.

Вручение медалей Ордена Святого Карла, Ордена Гримальди и медалей за достижения в образовании и спорте — это ежегодная традиция, от которой в Монако никогда не отказываются. В этом году Князь Альбер II выразил «удовольствие и честь» вручать награды, хотя церемонии прошли в условиях пандемии коронавируса.

Орден Святого Карла

Орден Святого Карла был учрежден в 1858 году Князем Карлом III. Это самый престижный знак отличия, присуждаемый в Княжестве. Орден вручается за заслуги перед государством или Князем. Орден имеет пять иерархических классов: степени «Кавалер», «Офицер» и «Командор», «Великий офицер» и «Большой крест». В этом году степень Командора была присвоена Режине Вест (Régine West), президенту ассоциации «Дружба без границ» (Amitié sans frontières internationales).

© Эрик Матон, Княжеский дворец / Eric Mathon — Palais princier

Орден Гримальди

Этот знак отличия был учрежден Князем Ренье III в 1954 году. Орден Гримальди вручается за заслуги перед Княжеской семьей, а также за укрепление престижа Княжества Монако. Орден Гримальди имеет те же иерархические классы, что и Орден Святого Карла. В этом году звание Командора было присвоено Жаклин Ланкре (Jacqueline Lancre,), сотруднику отдела исторических исследований Княжеского дворца.

Во время церемонии Князь Альбер II высоко оценил действия правительства Монако, Национального совета и всего населения перед лицом пандемии коронавируса. Государь приветствовал приверженность своему делу медицинских служб и их сотрудников. Князь Монако также отдал дань уважения государственным службам, которые в этом году не раз несли потери.

Медаль за достижения в образовании и спорте

Эта награда вручается с 1939 года за выдающиеся результаты, постоянную образцовую практику или преподавание, которое вносит вклад в развитие физического воспитания и спорта в Княжестве. Медаль первого класса изготавливается из позолоченного серебра, второго класса — из серебра, третьего класса — из бронзы. этом году медаль первого класса получили Патрик Ламбен (Patrick Lambin), Робер Парент (Robert Parent), Жиль Порсье (Gilles Porcier), Мишель Сандри (Michel Sandri), Ючи Сато (Yuchi Sato) и Рауль Виора (Raoul Viora).

© Отдел коммуникаций, Стефан Данна / Direction de la Communication, Stéphane Danna

Князь Монако Альбер II поздравил награжденных: «Каждый из вас благодаря своей индивидуальности вносит вклад в развитие спортивных дисциплин, укрепляя репутацию Монако. Благодаря своим талантам вы показываете юным спортсменам, что они могут конкурировать с другими. Можно сказать, что вы — первооткрыватели и детонаторы, в спортивном смысле этого слова».

Читайте также: Шесть событий Национального дня-2021