Вечером 18 ноября в Княжестве пройдет шоу беспилотников с подсветкой.

Праздник наступает! Монако готовится ярко отпраздновать Национальный день.

1. Дроны вместо фейерверка

В этом году традиционного фейерверка не будет. Вместо этого мэрия сообщила о световом шоу дронов, которое начнется 18 ноября в 20.00. Не менее 196 донов поднимутся в воздух над Княжеским дворцом для 12-минутного музыкального шоу, поставленного командой MC-Clic. «Я видел такое на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне в 2020 году. Это очень эффектно», — сказал Князь Альбер II изданию Monaco-Matin.

© Мэрия Монако / Mairie de Monaco

Дворцовая площадь будет временно закрыта. Зрители смогут насладиться шоу, в частности, с ярмарки с аттракционами. Для посетителей также отведут безопасную зону на северной стороне порта. Конечно, посетители должны соблюдать санитарные меры, в частности, носить маски.

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2. Рынок Кондамин отмечает праздник

Рынок Кондамин также отпразднует Национальный день! Время торжества запланировано на 19 ноября, с 11.00 до 15.00. На Оружейной площади (Place d’Armes) выставят гигантскую рыбу, здесь также организуют дегустацию деликатесов. Все это — в сопровождении музыки. Обратите внимание, что употребление пищи и напитков на месте разрешено по резервации, а маски нужно носить как внутри, так и снаружи.

3. Десять лет совместной жизни Князя Альбера II и Княгини Шарлен

Княгиня Шарлен не сможет присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья. Тем не менее, темой этого года станет десятилетие со дня свадьбы Князя Альбера II и Княгини Шарлен. В интервью изданию Monaco-Matin Князь Альбер II анонсировал инсталляцию картин, которые напоминают о Южной Африке. Запланированы и другие сюрпризы: впервые персонал тюрьмы выйдет на парад в новой форме.

4. Первые медали уже вручены

По традиции, медали ордена Святого Карла и ордена Гримальди были вручены 17 ноября Князем Альбером II во дворе Почета Княжеского дворца. Медали за достижения в области спорта были вручены Сувереном на стадионе «Луи II».

5. Почти 150 наборов от Красного Креста Монако

Красный Крест Монако накануне Национального дня подготовил 148 изысканных наборов, которые Князь Альбер II вручил получателям 17 ноября. В каждом наборе были утиные рилеты, вяленые помидоры, конфи из утки, картофельное пюре с белыми грибами, вишни, шоколадные орехи и красное вино. 390 наборов были переданы мэрам коммун Босолей, Ла Тюрби, Кап-Д’ай, Пей и Рокебрюн — Кап-Мартен.

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6. Праздник в прямом эфире

У тех, кто не сможет посетить традиционные мероприятия, будет возможность следить за Национальным праздником в прямом эфире канала Monaco Info, который начнется в 9:25. Эфир также будет доступен на страницах канала в Youtube и Facebook. Зрители смогут наблюдать за мессой, вручением наград и военным парадом на Дворцовой площади.