Самые важные новости за 24 ноября.

45 случаев коронавируса за один день. Этот печальный рекорд был установлен 23 ноября: 45 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Это самый высокий показатель с начала пандемии. С начала кризиса в области здравоохранения в Монако зафиксировано в общей сложности 3612 случаев коронавируса. Уровень заболеваемости стремительно растет: за неделю он почти удвоился. Если 15 ноября уровень заболеваемости составлял 106,91, то к 22 ноября он увеличился до 198,17.

Встреча иностранных резидентов Монако. В Княжестве проживают представители 140 национальностей. Разнообразие оказалось в центре внимания на конференции, прошедшей 22 ноября. Клуб иностранных резидентов Монако (CREM) пригласил государственного министра Пьера Дарту (Pierre Dartout) для обсуждения положения иностранных резидентов в Княжестве.

Международный день прав ребенка. 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) подписала Международную конвенцию о правах ребенка. В ознаменование этого события 29 ноября Князь Альбер II и Принцесса Ганноверская примут участие в вечере, посвященном сбору средств для защиты прав детей. Во время мероприятия покажут фильм «Gogo». На показе будет присутствовать героиня художественного фильма — «самая пожилая школьница в мире».

Благотворительный сбор на рынке Кондамин. 25 и 26 ноября на рынке Кондамин будут принимать рюкзаки, кроссовки, шарфы, перчатки и шапки в пользу ассоциации «Semeurs d’Espoir Monaco».