Советы редакции: мероприятия в Монако с 24 по 31 декабря.

Пятница, 24 декабря

Цветочная феерия

Прикоснитесь к магии Рождества в цветочных магазинах Монако! Редакция Monaco Tribune побывала у пяти разных флористов Княжества, чтобы полюбоваться их рождественскими декорациями. Откройте для себя их предпраздничные композиции.

Суббота, 25 декабря

Рождество в кругу близких

И вот настал час провести время в кругу семьи! И после аперитивов, пышных застольев и шоколадных угощений самое время пролистать альбомы с семейными фотографиями. Это прекрасная возможность заново пережить самые яркие моменты из жизни Княжеской семьи в 2021 году.

Воскресенье, 26 декабря

Регистрация для участия в забеге Monaco Run

Дабы вернуться в форму после праздничных выходных и рождественских застольев, самое время позаниматься спортом и устроить себе пробежку. И в первую очередь, потренироваться перед февральским забегом Monaco Run. Регистрация для участия уже открыта, а до 31 января действуют скидочные тарифы на забеги Herculis 5 км и City Trail.

Понедельник, 27 декабря

От Монако до Александрии

По своему обыкновению, Новый Национальный Музей Монако радует нас своей новой выставкой под названием «Монако – Александрия, великий путь: мировые столицы и космополитический сюрреализм» (Monaco-Alexandrie, le grand détour – Villes-mondes et surréalisme cosmopolite.). Выставка, на которой представлено более 300 работ, свидетельствует о малоизвестных связях между Княжеством и знаменитым египетским городом в течение 20-го века.

Вторник, 28 декабря

Балет «Щелкунчик»

«Щелкунчик» возвращается на сцену Гримальди Форума. Жан-Кристоф Майо (Jean-Christophe Maillot) – хореограф и руководитель балетной труппы театра Монте-Карло – передает сюжет этого величайшего произведения через призму танцевального искусства.

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Среда, 29 декабря

Поддержите БК «Монако»

В последней игре текущего сезона баскетбольный клуб «Монако» сыграет с командой «Маккаби Тель-Авив» в домашнем матче. Находясь на 14-й строчке в Евролиге Turkish Airlines, БК «Монако» нуждается в поддержке своих болельщиков, чтобы вернуться на прежний уровень!

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Четверг, 30 декабря

Рождественское представление для детей

Рождество продолжается! Родители и дети смогут насладиться последним представлением рождественской истории «Рудольф», про самого известного оленя Санта-Клауса. Одновременно сентиментальный и равзлекательный, спекталь сочетает в себе юмор и песни.

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Пятница, 31 декабря

Удовольствие для гурманов

Отведайте деликатессов в заведении «Chez Roger» на рынке Ла Кондамин. Их фирменные лепешки сокка и пироги писсаладьеры готовятся вручную традиционным способом. Новое лицо заведения – Жюльен Браветти (Julien Bravetti) – гарантирует качество кулинарной продукции, которая уже много лет радует своих покупателей.