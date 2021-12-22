От воссоединения Княжеской Семьи после периода отсутствия Княгини Шарлен до празднования 10-летия со дня свадьбы пары, не упуская первый электрический полёт Князя Альбера II, ознакомьтесь с 7 ярчайшими моментами из жизни Княжеской Семьи в 2021 году.

Шарлотта Казираги раскрыла талант пения

Дочь Принцессы Каролины раскрыла красоту своего голоса 4 мая, по случаю модного показа Chanel Croisière 2021-2022. Из-за санитарного кризиса этот традиционный показ прошел без зрителей, однако, на мероприятии присутствовали известные персоны, а именно Ванесса Паради (Vanessa Paradis) или Анжель (Angèle), обеспечившие вокальное сопровождение Себастьена Телье (Sébastien Tellier). Шарлотта Казираги исполнила песню La Roche из репертуара певца.

Княжеская Чета отметила 10-летний юбилей со дня свадьбы

1 июля Князь Альбер II и Княгиня Шарлен отпраздновали 10 лет брака по … видео. Из-за невозможности для Княгини Шарлен приехать в Монако по состоянию здоровья, Княжеская Чета отметила событие при помощи мини-сериала из 10 эпизодов, включающих церемонию бракосочетания, состоявшуюся в 2011 году, опубликованного в социальных сетях Княжеского Дворца.

© Княжеский Дворец

Воссоединение Княжеской Семьи в Южной Африке

Этим летом Князь Альбер II, Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла навестили Княгиню Шарлен, с мая не имеющую возможности покинуть Южную Африку из-за ЛОР-инфекции. Это стало поводом для Княжеской Семьи поделиться радостью столь долгожданного воссоединения.

© Instagram hshprincesscharlene

Князь Альбер II осуществил свой первый полёт на электросамолёте

Суверенный Князь поднялся на борт 100% электрического самолёта 14 сентября, чтобы осуществить полёт до аэропорта «Ницца — Лазурный берег» и обратно. Он стал первым главой государства, совершившим полёт на электросамолёте. Князь получил приглашение от пилота Рафаэля Домьяна (Raphaël Domjan), основателя проекта SolarStratos.

© Axel Bastello / Княжеский Дворец

Возвращение Княгини Шарлен

После 8-месячного отсутствия по состоянию здоровья и 10 часов полёта, Княгиня вернулась в Монако 8 ноября из Южной Африки и была встречена Князем Альбером II и их детьми. Позже Княгиня отправилась в одно из медицинских учреждений за пределами Княжества, для прохождения реабилитации.

© Eric Mathon / Княжеский Дворец

Княжеские близнецы раздают рождественские подарки

Даже вдали от мамы, Наследному принцу Жаку и принцессе Габриэлле удалось, придерживаясь традиции, вручить подарки к Рождеству монегаскским детям. Поддержку Княжеским близнецам оказали Принцесса Стефания и её дети Луи Дюкрюэ (Louis Ducruet) и Камилла Готлиб (Camille Gottlieb). Князь Альбер II не смог посетить мероприятие из-за государственных дел.

© Eric Mathon — Frédéric Nebinger / Княжеский Дворец

Княгиня Шарлен опубликовала поздравления к Рождеству

Даже вдали от своей семьи Княгиня Шарлен пожелала выразить поздравления к Рождеству, посредством своего аккаунта в Instagram : «Я желаю каждому счастливых и безопасных праздников, со всей моей любовью.»