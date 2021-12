Les recommandations de la rédaction pour s’occuper du 24 au 31 décembre.

Vendredi 24 décembre

Le tour des fleuristes

La magie de Noël, c’est aussi dans les magasins ! Et plus précisément, chez les fleuristes. Monaco Tribune s’est rendue chez cinq fleuristes de la Principauté pour découvrir leurs décorations pour Noël. Suivez le guide.

Samedi 25 décembre

Noël avec les proches

C’est l’heure du moment familial de l’année ! Entre les repas copieux, les chocolats et les apéritifs… C’est souvent le moment de sortir les albums photos de famille. L’occasion de redécouvrir les moments marquants de la Famille Princière de 2021.

Dimanche 26 décembre

S’inscrire à la Monaco Run

Après un weekend festif et gourmand au rythme de Noël, l’heure est au sport avec un peu de course à pied pour éliminer les excès. Et surtout, s’entrainer en vue de la Monaco Run en février. Les inscriptions viennent de s’ouvrir, avec un tarif préférentiel pour le 5 km Herculis et le City Trail jusqu’au 31 janvier.

Lundi 27 décembre

De Monaco à Alexandrie

Comme à son habitude, le Nouveau Musée Nationale de Monaco nous délecte avec sa nouvelle exposition intitulée « Monaco-Alexandrie, le grand détour – Villes-mondes et surréalisme cosmopolite. » L’exposition témoigne des liens encore peu connus entre la Principauté et la ville égyptienne au XXe siècle, agrémentée par plus de 300 œuvres.

Mardi 28 décembre

Casse-Noisette Compagnie

Casse noisette revient sur la scène du Grimaldi Forum. Jean-Christophe Maillot, chorégraphe et directeur des Ballets de Monte-Carlo, transpose l’histoire de ce grand classique dans l’univers d’une compagnie de danse.

Mercredi 29 décembre

Supporter la Roca Team

Dernier match de l’année pour l’équipe de basketball de l’AS Monaco, qui reçoit Tel Aviv sur son parquet. Actuellement 14e du Turkish Airlines EuroLeague, la Roca Team a besoin de ses supporters pour remonter la pente !

Jeudi 30 décembre

Le spectacle de Noël pour les enfants

Noël n’est pas fini ! Parents et enfants peuvent profiter de la dernière représentation du conte de Noël « Rudolph », le plus célèbres des rennes du Père Noël. Un spectacle mêlant humour et chansons, sensibilité et différences.

Vendredi 31 décembre

Pause gourmande

Direction « Chez Roger », au marché de la Condamine, pour la pause gourmande. Leurs soccas et pissaladières sont faites à la main et dans le respect de la tradition. Des produits qui satisfont les clients depuis de nombreuses années, et une qualité assurée par Julien Bravetti, le nouveau visage de l’établissement.