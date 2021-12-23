Княжеский Дворец обнародовал официальное сообщение в этот четверг 23 декабря.

Накануне сочельника Рождества Княжеский Дворец принял решение поделиться с Монегасками этой замечательной новостью: в выздоровлении Княгини Шарлен «наблюдается удовлетворительная и обнадёживающая динамика, даже если её восстановление займёт еще несколько месяцев.»

В заявлении также сообщается, что Князь и дети навестят Княгиню в период рождественских праздников. «Как только позволит Её здоровье, Княгиня с огромным удовольствием снова разделит моменты тёплого общения с Монегасками.» — добавляется в сообщении.

До этого времени Княжеская Чета всё так же просит уважения своей частной жизни. Со своей стороны, Княгиня Шарлен в аккаунте в Instagram опубликовала поздравления к Рождеству, сопровождающиеся изображением Княжеской Семьи.

Проведение Рождественского бала обеспечено братом Княгини

Вместе с тем, традиционный Рождественский бал Фонда Княгини Монако Шарлен на тему «Щелкунчик» состоялся 11 декабря в «Императорском зале» гостиницы Hôtel de Paris. Княгиня не могла присутствовать на событии, однако, её представлял брат Гарет Уиттсток (Gareth Wittstock), Генеральный Секретарь Фонда.

Аукционные торги, организованные Sotheby’s, позволили собрать 77 000 евро в пользу Фонда и его проектов, направленных на предупреждение случаев утопления и воспитание и образование детей. В 2021 году Фонд оказал финансовую поддержку 27 проектам в 19 странах мира.

Le Bal de Noël 2021 © Eric Mathon / Княжеский Дворец

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