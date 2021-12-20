ФК «Монако» вышел в 1/16 Кубка Франции, обыграв на своем поле парижский «Ред Стар» (0:2).

Результат матча: 0-2

Против доблестной команды «Ред Стар», выступающей в третьем французском дивизионе, «Монако» обеспечил себе существенное преимущество благодаря хладнокровию своего капитана Виссама Бен-Йеддера (см. ниже). Футболист сборной Франции забил дважды и таким образом помог своей команде выйти в 1/16 Кубка Франции.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига 1: «Монако» не смог найти решения против «ПСЖ»

Подопечные Нико Ковача были усердны в своем первом матче Кубка Франции в этом сезоне и могли бы выиграть еще с большим отрывом, если бы реализовали многочисленные голевые моменты. Однако, Софиан Диоп попал в стойку (52′), а Желсон Мартинш (80′) и Виссам Бен-Йеддер (84′) упустили очевидные голевые моменты. В итоге монегаски показали убедительную игру, не пропустив ни одного гола и уверенно победили в этом матче. Прекрасный задел перед матчем Лиги 1 в эту среду против «Ренна» (начало матча в 21:00 по европейскому времени).

Игрок матча: незаменимый Виссам Бен-Йеддер

Нападающий «Монако» является лучшим бомбардиром клуба в чемпионате (9 голов в 18 матчах). В своем 100-м матче за «красно-белых» Виссам Бен-Йеддер отличился дважды. Снчала открыл счет в первом тайме после того, как убрал двух игроков и переиграл кипера «Ред Стар» правой ногой (0:1, 32′).

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ИНТЕРВЬЮ: Юссуф Фофана (ФК «Монако»): «Мои неудачи выковали мне броню, особый характер»

После перерыва бывший нападающий «Севильи» забил еще раз после отличной подачи Элиота Матазо (0-2, 64′). Бен-Йеддер, который зачастую выходит на замену во втором тайме, еще раз доказал своему тренеру, что в этом сезоне он незаменим. И впервые Нико Ковач решил выставить на поле трио Бен Йеддер-Боаду-Фолланд. Новое голевое трио?

Цифра: 11

Количество голов, забитых Виссамом Бен-Йеддером в этом сезоне во всех соревнованиях в 22 матчах.

Цитата дня: «Мы подошли к этой игре с большим уважением».

Нико Ковач: «Мы подошли к этой игре с большим уважением к нашему сопернику, и именно поэтому я выставил очень конкурентоспособную команду на старте. Мы очень хотели выиграть эту игру».