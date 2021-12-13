В воскресенье вечером «Монако» проиграл со счетом 2:0 «Пари Сен-Жермен» в заключительном матче 18-го тура Лиги 1.

Результат матча: 2-0

После восьми матчей подряд без поражений подопечные Нико Ковача уступили лидерам чемпионата. На матче присутствовал бывший президент Франции Николя Саркози.

Прекрасно начав матч и создав опасность у ворот соперника (см. ниже), монегаскам не удалось переиграть Джанлуиджи Доннарумму (3 удара в створ), в то время как парижане довольствовались своим преимуществом, забив дважды в первом тайме.

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У парижан дважды отличился Килиан Мбаппе. Первый мяч был забит им с пенальти уже на 12-й минуте. Второй — незадолго до перерыва с подачи Лионеля Месси, которую Мбаппе реализовал идеальным ударом (45′).

Во втором тайме «Пари Сен-Жермен» больше владел мячом однако ни одна из команд не смогла создать опасность у ворот соперника. Матч закончился со счетом 2-0 в пользу «ПСЖ».

«Монако» занимает восьмое место в турнирной таблице. Перед перерывом монегаски примут «Ренн» 22 декабря, после чего отправятся в Париж, где встретятся с «Ред Стар» в Кубке Франции (19 декабря).

Факт игры: штанга, которая могла изменить ход матча…

Мы играли всего две минуты, когда Софиан Диоп и Виссам Бен-Йеддер отлично сыгрались в штрафной парижан.

Сыграв в «стеночку», Диоп нанес удар по воротам Доннаруммы (2′), однако угодил в штангу. Тандем Диоп-Бен-Йеддер прекрасно сыгрались и будь они немного удачливее, могли бы позволить «Монако» открыть счет в матче.

Игрок матча: Диоп заслужил большего

Он мог стать толчком для «Монако» в этом матче. Однако его удар пришелся в стойку ворот Доннаруммы. В остальном футболист молодежной сборной Франции был одним из немногих в составе монегасков, кто смог показать свою игру.

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Софиан Диоп в последние недели стал регулярно появляться в стартовом составе команды Нико Ковача. Даже если он не забил во вчерашнем матче и мог бы сыграть более агрессиво, атакующий полузащитник монегасков еще раз доказал, что является сегодня незаменимым в стане «красно-белых».

Статистика Монако

3 удара в створ ворот соперника из 13 ударов

Цитата»: «Тяжелое поражение»

Аксель Дисаси: «Тяжелое поражение. В первом тайме мы больше владели мячом. Нам удавалось прессинговать в атаке, создавая при этом опасные ситуации. Но против такого соперника ошибки очень дорого стоят. Второй гол перед перерывом больно по нам ударил. Во втором тайме мы перестали играть. Очень жаль».