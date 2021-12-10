Завершающий матч группового этапа Лиги Европы между ФК «Монако» и австрийским «Штурмом» закончился ничьей со счетом 1:1

Счет: 1:1

ФК «Монако» продолжил серию игр без поражений, заработав очко в Австрии. «Красно-белые» обеспечили себе первое место в своей группе и путевку в 1/8 финала.

С первых минут тренер доверил место на поле ряду молодых футболистов, например, Крислейну Матсима и Уилсону Исидору. В начале матча в ворота «Монако» был назначен пенальти за непреднамеренную игру рукой Страхиньи Павловича в штрафной. Пенальти реализовал Якоб Янчер (1-0, 7′).

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Через несколько минут Кевин Фолланд ударом головой попал в перекладину (9′). Затем Александр Головин исполнил угловой, мяч оказался у Кевина Фолланда в ногах, и немец со второй попытки послал его в ворота после удара Уилсона Исидора, отбитого Йоргом Зибенхандлем (1-1, 30′).

В ходе игры было еще несколько моментов, в частности, благодаря Уилсону Исидору (66′), а также Мирону Боаду (71′, 88′). Однако подопечным Нико Ковача не удалось забить снова. Набрав 12 очков в шести матчах, «Монако» демонстрирует отличную форму в Лиге Европы. «Красно-белые» могут рассчитывать на лучший результат в чемпионате.

Игрок: Решительный Кевин Фолланд

Немецкий футболист забил единственный гол в матче и принес «Монако» очко в Австрии. Если бы Фолланду повезло больше, он мог бы забить дважды, но перекладина спасла ворота австрийского клуба.

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Бывший нападающий Байера из Леверкузена, который в первом периоде играл вместе с Виссамом Бен Йеддером, а затем — с Мироном Боаду, забил свой второй гол в Лиге Европы. В Лиге 1 с его помощью было забито 9 мячей (4 гола, 5 передач).

Цифра: 0

Количество поражений ФК «Монако» в Лиге Европы в шести сыгранных матчах (три победы, три ничьи).

Цитата: «Я доволен молодыми игроками»

Нико Ковач: «Я доволен отношением молодежи, на счету каждая игровая минута. Мы финишируем с 12 очками без единого поражения. Это очень хорошо. Теперь мы будем готовиться к поездке в Париж, где встретимся с серьезным противником. Никто не думает, что мы победим. Мы едем туда, чтобы сделать сюрприз».