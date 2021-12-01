Знаменитый водитель Автобусной компании Монако (CAM) Филипп Жерарден (Philippe Gerardin) — человек, страстно любящий свою работу. Он поздно открыл для себя профессию водителя автобуса, пройдя переквалификацию. Это вторая успешная карьера, ведь 59-летний житель Ниццы уже совершил не менее 45 тысяч выездов с момента прихода в CAM. И он не собирается останавливаться.

К счастью, его судьба сложилась иначе, чем у вымышленного персонажа Алена Деламбра, которого в драматическом сериале «Тёмные кадры» сыграл Эрик Кантона. Однако Филипп Жерарден тоже стал жертвой сокращения штата после кризиса 2008 года. В 48 лет, спустя более 30 лет верной службы, мужчине из Ниццы пришлось заново искать себя.

«Ашан» и Филипп Жерарден: долгая история

Все началось в 1980-ых годах. Получив образование в области металлургии, Филипп Жерарден случайно наткнулся на объявление. Группа супермаркетов «Ашан» планировала открыть магазин в Ла-Трините, его родном городе. Следуя юношескому желанию заниматься бизнесом, подросток решился на работу.

«Мне, наверное, было 16 лет», — с улыбкой вспоминает он. «Магазин открылся 6 марта 1979 года. За четыре дня до открытия меня приняли на работу. Меня отправили в отдел замороженных продуктов торгового центра, где рэпер Некфеу и обозреватель Бертран Шамеруа (Bertrand Chameroy) проводили послеобеденные часы в холле или читая мангу в книжном отделе. Я был очень мотивирован. А поскольку я был моложе других, мне пришлось особенно проявить себя», — говорит Филипп Жерарден.

Управление персоналом, ответственность, стремление к результату: я больше этого не хотел Филипп Жерарден

Филипп Жерарден был настолько увлечен работой, что поднимался по карьерной лестнице со скоростью звука. Он занимал все новые и новые должности и профессионально рос в компании, основанной Жераром Мюльезом в 1961 году: второй в отделе, руководитель отдела, менеджер, помощник главы сектора. Сегодня компания является двенадцатой по величине розничной компанией в мире.

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«Это был замечательный опыт, но иногда даже самые лучшие истории заканчиваются. Неожиданно. В 2009 году мне предложили работу, которая мне не подходила. Я предпочел уйти. Жалею ли я? Нет, мне нужно было найти что-то другое. Управление персоналом, ответственность, стремление к результату: я больше этого не хотел», — делится Филипп Жерарден.

Дамы и господа, не забудьте пробить свой билет! — © Ромен Буазаберт (Romain Boisaubert)/Monaco-Tribune

Тогда в его голове появилась идея. В обычной жизни Филипп Жерарден любит спорт, дизайн интерьера и исторические памятники. А еще — вождение. «Я всегда любил водить машину. И когда я проезжал мимо автобусов, я восхищался храбростью водителей», — рассказывает он.

Автобусная компания Монако наняла Филиппа Жерардена в 2010 году

После ухода из «Ашана» мужчина из Ниццы решил снова учиться при поддержке «Apec». «Куратор очень удивилась, но сказала, что понимает мой выбор. Я был очень мотивирован, поэтому сдал на права», — вспоминает Филипп.

В первые часы езды, включая заднюю передачу, Филипп Жерарден инстинктивно разворачивался, как в автомобиле. «Я никогда в жизни не водил автобус. Мне сказали, что в автобусах все работает при помощи зеркал», — смеется он.

CAM — это «Роллс-Ройс» транспортных компаний Филипп Жерарден

В 2010 году бывший руководитель «Ашана» в Ла-Трините, который десять лет вместе с родителями управлял пекарней в Ницце, присоединился к автобусной компании Монако. «CAM — это Роллс-Ройс транспортных компаний», — говорит Филипп Жерарден. «Я всегда буду благодарен за то, что они приняли меня в моем возрасте, когда я менял карьеру».

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Вот уже почти 12 лет Филипп Жерарден обеспечивает перемещение тысяч жителей Монако на всех линиях днем и ночью. «Это ответственная работа, когда вы перевозите около шестидесяти детей или когда в автобус садятся люди с ограниченными возможностями. Мы должны быть бдительными и осторожными», — отмечает он.

Работа водителя — это призвание Филиппа Жерардена. Он планирует продлить свою службу на два года и после этого выйти на пенсию. «Я всегда прихожу с тем же удовольствием и той же мотивацией, так зачем останавливаться сейчас? Я хочу продлить счастье еще немного. У меня хорошее здоровье, и я могу наслаждаться этим», — подытоживает он.