Благотворительные организации Монако начали свои акции солидарности, приуроченные к новогодним и рождественским праздникам. Monaco Tribune рассказывает как принять в них участие.

Хотя Рождество чаще всего ассоциируется с праздничным семейным ужином, шоколадными конфетами из адвент-календаря, елкой и подарками — это также возможность собраться вместе и проявить солидарность с теми, кто не сможет насладиться рождественским сочельником 24 декабря. Вот почему ассоциации, усердно работающие в течение всего года, удваивают свои усилия на рождественские праздники и приглашают всех принять участие в своих благотворительных акциях.

Подарочные коробки для бездомных и нуждающихся студентов

Эта акция с годами становится все более популярной. Ее суть состоит в том, чтобы использовать старую коробку из-под обуви, обернуть ее и положить туда несколько небольших подарков. Что-нибудь теплое (например, перчатки или шапку), что-нибудь вкусное (непортящееся и не требующее приготовления), увлекательное (например, книгу или сборник игр), косметическое средство (мужское или женское, что необходимо указать на коробке) и доброе слово.

Уже второй год подряд акцию организует ассоциация «Сеятели надежды» (Semeurs d’Espoir Monaco), которая помогает обездоленным и бездомным. В этом году в движении принимает участие организация Monaco Humanitarian Aid, которая оказывает поддержку студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Соответственно в этом году подарочные коробки будут переданы нуждающимся семьям и студентам.

Важно привнести эту любовь и искренность жестом, который немного отличается от того, что мы делаем в течение года. Флореаль Франш, президент и соучредитель организации «Сеятели надежды»

В течение полутора месяцев ассоциации собирали коробки для обуви, предоставленные магазинами Capucine, Courir, Kappa и Aldo. Вы также можете взять себе коробку по адресу: 3 rue Princesse Caroline. Затем, уже «готовую» коробку необходимо сдать до 19 декабря у входа в супермаркет Carrefour в районе Фонвьей в Монако. В 2020 году почти пятьдесят коробок были собраны и распространены в Ницце и Ментоне. Мэрия Монако поддержала эту инициативу, подарив шоколад и мягкие игрушки.

Для Флореаля Франша (Floréal Franch), президента и соучредителя «Сеятелей надежды», эта инициатива особенно важна в преддверии рождественских праздников: «[Рождество] — это время, которое подчеркивает сложность ситуации людей, оказавшихся в нужде. Они не собираются со своими семьями. Поэтому важно сказать им: «Мы думаем о вас на Рождество». Важно привнести эту любовь и искренность жестом, который немного отличается от того, что мы делаем в течение года».

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Акция «Свет на Рождество».

Красный Крест Монако и организация Fight Aids Monaco также оказывают ежедневную поддержку наиболее обездоленным. И в рамках рождественских праздников эти две ассоциации, в сотрудничестве с мэрией Монако, уже второй год подряд организуют акцию «Свет на Рождество» («Une lumière pour Noël»).

29 ноября была запущена онлайн-платформа для сбора пожертвований, которые будут переданы Красному Кресту Монако и организации по борьбе со СПИДом Fight Aids Monaco. Каждое пожертвование зажжет маленький огонек на виртуальном дереве на онлайн-платформе.

© Frédéric Nebinger

Чтобы принять участие в акции необходимо отсканировать QR-код на баннере, установленном под елкой на рождественском базаре Монако, который перенаправит вас на сайт для осуществления пожертвований. «Цель состоит в том, чтобы на нашей елке загорелись все огоньки», — объясняет Даниель Котталорда (Danièle Cottalorda), руководитель отдела коммуникаций Красного Креста.

Впервые в этом году рождественские украшения и печенье с трафаретной печатью будут продаваться по четыре евро за штуку на стенде павильона Monaco 360° (Экспо-2020) на рождественском базаре в Монако, а также в штаб-квартирах двух ассоциаций-организаторов. «Это возможность побаловать себя или близкого человека», — добавила Клоэ Барранко (Chloé Barranco), представитель организации Fight Aids Monaco.

© Красный Крест Монако

© Красный Крест Монако

И в этом случае очень важен рождественский период: «Рождество, когда люди оказываются в нужде и изоляции — это грустно. В то время как этот праздник — это время радости. Люди особенно нуждаются в заботе в этот период, хотя Красный Крест оказывает поддержку круглый год», — говорит Даниель Котталорда.

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