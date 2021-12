In occasione delle feste, alcune associazioni benefiche hanno dato il via alle loro iniziative di solidarietà.

È vero, il Natale è spesso sinonimo di grandi cene in famiglia, cioccolatini del calendario dell’avvento e tanti regali sotto l’albero. Natale, però, vuol dire anche stare insieme ed essere solidali con chi non potrà godersi le feste. Per questo motivo, le associazioni che lavorano sul territorio tutto l’anno, a Natale si fanno in quattro e invitano tutti a partecipare.

Scatole regalo per i senzatetto e gli studenti in difficoltà

Con il passare degli anni, questa iniziativa sta diventando sempre più popolare: l’obiettivo è quello di riempire una scatola di scarpe con diversi pensierini e incartarla. Cosa mettere dentro? Qualcosa di caldo (come dei guanti o un cappello), qualcosa di buono (che non sia deperibile e che non abbia bisogno di essere cucinato), un passatempo (come un libro o un quaderno da colorare), un prodotto di bellezza (maschile o femminile, da segnare sulla scatola) e una parola gentile.

Per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa delle scatole di Natale è organizzata dall’associazione Semeurs d’Espoir Monaco, che aiuta gli indigenti e i senzatetto. Quest’anno, anche Monaco Humanitarian Aid, che sostiene gli studenti in situazioni disagiate, ha deciso di partecipare alla causa. Le scatole regalo saranno quindi consegnate alle famiglie povere e agli studenti più sfortunati.

È importante donare questo amore e questa sincerità con un gesto un po’ diverso rispetto a quello che facciamo durante l’anno Floréal Franch, presidente e co-fondatore di Semeurs d’Espoir

È da un mese e mezzo che le associazioni raccolgono le scatole di scarpe fornite dai negozi Capucine, Courir, Kappa e Aldo. È possibile ritirarne una in Rue Princesse Caroline 3. Una volta decorata e riempita, deve essere consegnata entro il 19 dicembre all’ingresso del negozio Carrefour di Monaco, a Fontvieille. Nel 2020, a Nizza e Mentone sono state raccolte e distribuite quasi cinquanta scatole. Il Comune di Monaco ha sostenuto l’iniziativa donando cioccolatini e peluche.

Per Floréal Franch, presidente e cofondatore di Semeurs d’Espoir, questa iniziativa è particolarmente importante in vista delle feste: “[Natale] è un periodo in cui chi è in difficoltà si sente più escluso. Non si riunisce con la famiglia. Quindi è importante potergli dire “abbiamo pensato a te per Natale”. È importante donare questo amore e questa sincerità con un gesto un po’ diverso rispetto a quello che facciamo durante l’anno.”

Iniziativa “Una luce per Natale”

Anche la Croce Rossa Monegasca e Fight Aids Monaco danno un sostegno quotidiano a chi ne ha bisogno. Per queste feste, le due associazioni, in collaborazione con il Comune di Monaco, hanno dato il via per il secondo anno all’iniziativa “Una luce per Natale”.

Il 29 novembre, è stata lanciata una piattaforma online per raccogliere donazioni per la Croce Rossa Monegasca e Fight Aids Monaco. Ogni donazione accenderà una lucina sull’albero virtuale della piattaforma

Ai piedi dell’albero del Villaggio di Natale sono stati posizionati degli striscioni con un codice QR, per permettere ai visitatori di accedere al sito delle donazioni. “L’obiettivo è illuminare tutto l’albero”, spiega Danièle Cottalorda, responsabile della comunicazione della Croce Rossa.

Quest’anno, per la prima volta, gli addobbi natalizi serigrafati e i biscotti saranno in vendita a quattro euro ciascuno presso lo stand del Padiglione Dubai nel villaggio di Natale, oltre che nelle sedi delle due associazioni responsabili dell’evento. “È un’occasione per farsi un regalo o per far felice qualcun altro”, aggiunge Chloé Barranco, di Fight Aids Monaco.

Anche in questo caso, il periodo natalizio è abbastanza critico: “Quando si è isolati o svantaggiati, è triste, mentre il Natale dovrebbe essere un momento di gioia. La gente ha particolarmente bisogno di conforto, anche se la Croce Rossa è attiva tutto l’anno”, sottolinea Danièle Cottalorda.

