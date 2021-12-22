С 2019 года приложение Carlo предоставляет пользователям возможность совершать покупки в магазинах Княжества, а также получать кэшбэк. Что о нем говорят сами пользователи спустя два года? Читатели Monaco Tribune поделились своими впечатлениями, на что ответил создатель Carlo Антуан Бари (Antoine Bahri).

Согласно общему мнению, приложение довольно популярно. «Отлично и весьма практично», – пишет «Cri Cri» на нашей Facebook-странице. «Очень удобно для владельцев магазинов», – комментирует Алекс. В основном, отзывы носят положительный характер, но тем не менее пользователи рассказали и о некоторых подводных камнях, которые усложняют использование приложения.

Нестабильное соединение с интернетом

Первое, что хотели бы усовершенствовать наши читатели – это настройка стабильного интернет-подключения. «Либо мы должны подключиться к Wi-Fi в магазине – что не всегда легко, либо нам приходится выходить из него, но зачастую это не помогает, и приложение все равно зависает», — сокрушается Сильвия.

Аналогичное наблюдение высказала также и Сесиль: «Мне очень нравится Carlo; однако мне сложно подключиться к интернету, что кажется непостижимым для государства, оснащенного системой 5G. Это единственная страна в мире, где у меня есть проблемы с подключением».

Некоторые читатели даже жалуются на то, что им приходится выходить на улицу, чтобы заплатить. Но, как отмечает Клод, «проблемы с подключением связаны не с приложением, а с оператором связи».

Антуан Бари – создатель Carlo App – уже задумался о решении данной проблемы. «Мы связываемся с владельцами магазинов, в особенности с торговыми центрами. Мы попросили руководство ТЦ Metropole установить 4G, а также обсудили вопрос об улучшении интернет-соединения с Monaco Telecom. Для проведения оплаты необходимо наличие интернет-доступа, поэтому мы стараемся обеспечить хорошее соединение, согласовывая этот вопрос с нашими поставщиками».

Одна карта как способ оплаты

Другой аспект, затронутый пользователями, и присущий непосредственно самому приложению – это отсутствие возможности привязать несколько банковских карт. «В идеале нам должен быть предоставлен выбор между, как минимум, двумя картами», — рассуждает Брижит. «Было бы прекрасно добавить к способу оплаты еще одну карту. В остальном приложение мне очень нравится», – дополняет Мерло.

Хорошие новости: «Это в процессе разработки, – отвечает Антуан Бари. – В данный момент мы уже работаем над этим; но сначала мы предпочли сконцентрироваться на окончании года, особенно с учетом обновления интерфейса. Но я уже могу с уверенностью сообщить, что в первой половине 2022 года пользователи смогут привязать две карты как способ оплаты. При необходимости, в дальнейшем мы сможем добавить и другие карты».

Последней темой обсуждения стали владельцы магазинов, подключенных к приложению. По словам Мишеля, «из 350 магазинов, представленных на Carlo App, не так много тех, кто принимает оплату через приложение – и в результате вы не можете купить то, что вам нужно или хотелось бы».

«Владельцы магазинов должны принимать оплату через Carlo, – утверждает Антуан Бари. – Вместе с этим, мы продолжаем добавлять по два новых магазина в неделю и продвигать местную экономику. Это разнообразит ассортимент и порадует пользователей!»

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