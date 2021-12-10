В преддверии Рождества люди могут принять участие в инициативах солидарности.

Аукцион рождественских елок в помощь организации «Action Innocence Monaco». Вечером 8 декабря по традиции в Hôtel de Paris состоялся аукцион, на котором присутствовал Князь Альбер II. На аукционе продали 29 рождественских елок и небольшие подарки. На мероприятии присутствовала Луизетт Леви Суссан Аццоальо (Louisette Levy Soussan Azzoaglio), президент ассоциации «Action Innocence Monaco», которая занимается защитой подростков от злоупотреблений в Интернете. Было собрано 140 тысяч евро, которые переданы ассоциации.

Ассоциация «Les Amis du Liban» собирает средства для ливанских детей. После взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года Ливан с трудом восстанавливается. Ассоциация из Монако «Les Amis du Liban» усердно работает, чтобы помочь населению. Организация создала онлайн-фонд, чтобы помочь ливанским детям встретить Рождество. Уже собрано более тысячи евро из запланированных трех тысяч.

Сбор игрушек в знак солидарности. 12 декабря с 15.00 до 18.00 на Оружейной площади (Place d’Armes) ассоциация «Soleil Royal 06» проведет сбор игрушек, которые будут переданы семьям пострадавших от стихийного бедствия в деревнях долины Ройя. Во время сбора будут работать палатки с едой и напитками, а для детей проведут мастер-классы.