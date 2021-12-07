Члены клуба спортивных танцев «ASM Danse Sportive» Жиль и Марион Монтандо (Gilles, Montando, Marion Montando) демонстрируют отличные результаты.

На последнем чемпионате мира по стандартным танцам среди пожилых людей в Кальяри (Италия) пара из Монако заняла 24-ое место среди 140 участников. На Кубке Франции по стандартным танцам среди пожилых людей, который проходил 13-14 ноября в Понто-Комбо, Жиль и Марион Монтандо завоевали серебряную медаль.

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Пара из Монако также заняла седьмое место среди 47 участников на международных соревнованиях WDSF среди пожилых людей. Череду отличных выступлений пара собирается продолжить в ближайшем будущем: например, 19 февраля во время «Trophée du Rocher», легендарного соревнования «ASM Danse Sportive».

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Соревнования пройдут в пространстве Лео Ферре. Ожидается, что на старт выйдут 120 пар, а конкурс обещает быть захватывающим и непредсказуемым. Знаковое событие в мире танцев Монако посетят более 500 зрителей. Прекрасная возможность для дуэта Монтандо блеснуть на домашней площадке.