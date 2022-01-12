7 января Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE) опубликовал новый доклад, посвященный данным о вакцинации.

Кампания массового тестирования после праздничного периода конца года, угроза новых ограничительных мер… Санитарное положение, вызванное пандемией Covid-19, не улучшается. Скорее, совсем наоборот. Виной тому — новый штамм Омикрон, вызвавший небывалое увеличение числа заражений.

По состоянию на 2 января 2022 года, более 69 000 инъекций вакцин было введено жителям Княжества (26 900 — первая доза и 26 500 – вторая доза). Из них 11 800 доз было сделано лицам, проживающим во Франции, а также 250 резидентам Италии.

Так, охват вакцинацией составляет 67,8 % от общего числа населения старше 12 лет. Он достигает 78,8 % для жителей в возрасте 55-64 лет и 93 % для людей от 75 лет и старше. Важно отметить, что более 40 % жителей в возрасте от 55 лет получили третью дозу (дополняющую полную схему вакцинации).

Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE) подчеркивает, что данные об охвате вакцинацией резидентов Княжества остаются преуменьшенными, так как имеются случаи вакцинирования резидентов за границей, не заявленные в Монако.

Тем не менее, Правительство не ослабляет усилий и продолжает вести кампанию по повышению осведомлённости в вопросах вакцинирования, в том числе в пользу введения третьей дозы. В настоящее время применяется только одна вакцина — Pfizer. Напомним, что вы можете связаться с «горячей линией» Covid-19 по телефону 92 05 55 00 ежедневно с 8 до 20 часов.