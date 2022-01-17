Приключения монакского пилота в итальянской команде Формулы-3 продолжатся в следующем сезоне.

Артур Леклер готовится к участию в своем втором сезоне подряд в Формуле-3. Младший брат Шарля Леклера и итальянская команда «Према Рейсинг» подтвердили свои обязательства на будущий сезон.

После многообещающего сезона 2020 года в региональной Формуле-3 (3-е место в чемпионате), Артур Леклер столкнулся с более серьезными проблемами в 2021 году. Монакский пилот закончил этот первый сезон на 10-м месте в турнирной таблице с двумя победами в Ле-Кастелле (Франция) и Зандвоорте (Нидерланды).

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Цель — перейти в Формулу-2 в следующем сезоне

«Я очень рад объявить, что продолжу работать с «Према Рейсинг» в Формуле-3 FIA в сезоне 2022 года. В прошлом году мы проделали большую работу, а 2022 год станет возможностью собрать все воедино. Я не могу дождаться начала сезона».

В свою очередь, Рене Розин, директор команды «Према» , не скрывал своего удовлетворения тем, что 21-летний гонщик остался в его рядах. «Мы рады продолжить наше сотрудничество с Артуром. Я уверен, что он воспользуется своим опытом сезона 2021 года, в котором он показал, что у него есть большой потенциал оказаться в лидерах чемпионата».

Сезон стартует в Бахрейне 20 марта.

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