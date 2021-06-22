











Монакский пилот, брат Шарля Леклера, одержал свою первую победу в карьере на Гран-при Формулы-3 в минувшие выходные на трассе в Ле-Кастелле.

Это воспоминание навсегда останется в его памяти. Артур Леклер («Према») стартовал с поул-позиции в гонке 2 Гран-при Франции и в свой второй уик-энд в Формуле-3 одержал свою первую победу в этой категории.

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«Это потрясающе! Еще в пятницу я совсем не думал, что смогу одержать победу», — сказал он, все еще находясь под впечатлением от этой первой победы в F3. Заняв двенадцатое место в гонке 1 ранее тем же днем, младший брат Шарля Леклера идеально провел гонку 2 от начала и до конца, показав лучшее время в квалификации.

Сумасшедшее возвращение в гонке 3

Артур показал ослепительное выступление в гонке 3: он отыграл семнадцать позиций, начав на тридцатом месте в стартовой решетке, и занял итоговое тринадцатое место. В зачете пилотов монегаск занимает одиннадцатое место, в то время, как Деннис Хаугер («Према»), его партнер по команде, продолжает лидировать, опережая Виктора Мартинса («МП Мотоспорт») и Джека Духана («Трайдент»).

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Следующая гонка Формулы-3 состоится с 3 по 4 июля в Австрии. Это будет третий из семи этапов сезона и, вероятно, новая возможность блеснуть для Артура Леклера?

https://twitter.com/FIAFormula3/status/1406291937607389186