На сегодняшний день колл-центр зарегистрировал более 350 случаев коронавируса, в то время как в ноябре прошлого года их насчитывалось всего 20.

Руководитель колл-центра Covid-19 доктор Ришар Манас (Richard Manas) описал сложившуюся ситуацию в интервью с Monaco Info.

В связи с масштабным распространением штамма «Омикрон» на территории Княжества, количество заболевших, находящихся под наблюдением колл-центра, увеличилось с 20 до более чем 350 человек всего за два месяца. Каждый день колл-центр обзванивает всех заболевших, вынужденных соблюдать карантин, с целью оказать им помощь и поддержку.

Тем не менее, доктор Манас вселяет надежду: «По нашим наблюдениям, симптомы заболевания проявляются в меньшей степени, что, вероятно, связано с особенностями штамма «Омикрон», а также с тем, что большинство заболевших вакцинированы. Воздействие вакцинации существенно облегчает переносимость болезни: подавляющее большинство тяжелых форм приходится на невакцинированных пациентов».

В целях поощрения вакцинации, с 15 января этого года во Франции и Монако больше не будет действителен санитарный пропуск без третьей дозы вакцины.

Предотвращение перегруженности отделения скорой помощи

Несмотря на то, что, по данным IMSEE, количество вакцинированных в Княжестве превышает 67%, медицинский персонал центра пополнился новыми сотрудниками в связи с ростом заболеваемости. «Нам пришлось пересмотреть свою методику, – объясняет доктор Манас. – Мы внедрили дополнительное оборудование, чтобы иметь возможность выезжать к больным и находящимся на изоляции. Наша цель – избежать перегруженности отделения скорой помощи и не допустить обострения».

Правительство Монако обнародовало официальное сообщение, призывающее не обращаться в отделение скорой помощи при слабых симптомах заболевания.

В случае ощущения усталости, повышенной температуры, головной боли или боли в горле, кашля, потери обоняния и вкуса или незначительного нарушения дыхания рекомендуется позвонить своему лечащему врачу или связаться с колл-центром. В случае проявления более тяжелых симптомов, таких как затрудненное дыхание или одышка, следует звонить по номеру 18 или 112.

Колл-центр Covid-19:

+377 92 05 55 00

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00