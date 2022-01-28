Председатель Комиссии Национального совета по социальным и прочим вопросам Кристоф Робино (Christophe Robino) и представитель Объединения профсоюзов Монако Анжель Бракетти (Angèle Braquetti) ответили на наши вопросы по поводу создания нового пенсионного фонда.

Сам проект не является новым. С 2013 года Федерация монакских предприятий (FEDEM), Объединение профсоюзов Монако (USM) и представители монакских фондов социального обеспечения преследуют общую цель: ввести систему дополнительного пенсионного обеспечения для сотрудников Княжества.

13 января прошлого года Национальный совет и Княжеское правительство провели заседание с целью принятия закона, который позволит осуществить программу введения дополнительной пенсии. Monaco Tribune представляет краткий обзор основных положений этого грандиозного проекта, который может вступить в силу с 1 января 2023 года.

На сегодняшний день на французских сотрудников, работающих на территории Монако, распространяется (обязательная) программа дополнительного пенсионного обеспечения AGIRC-ARRCO, представляющая объединение французских пенсионных фондов.

Несмотря на то, что на момент введения дополнительной пенсии в 1970-х годах «пенсионные системы Франции и Монако были очень похожи, в результате различных французских реформ, проводившихся с 1993 года, мы отдалились от французской системы. Тем временем нам пришлось подписать множество соглашений с Францией», – объясняет Анжель Бракетти.

С учетом многочисленных соглашений и административных процедур, в 2013 году FEDEM и USM решили восстановить систему дополнительного пенсионного обеспечения в Монако при поддержке Национального совета и Княжеского правительства. Тогда была проведена масштабная административная работа по поиску всех сотрудников и пенсионеров и переучету сроков их трудовой деятельности в Монако.

2. Каким образом будет начисляться дополнительная пенсия?

Теперь, когда этот долгий процесс подходит к концу, Анжель Бракетти уверена в одном: «Пенсионный фонд не будет страдать от недостатка ресурсов, он будет даже в избытке, кроме того, будет создан резервный фонд».

«В конечном итоге пенсионеры получат более высокие пенсии, – подводит итоги Кристоф Робино, – которые будут выплачиваться французским фондом AGIRC-ARRCO пенсионерам, которым они уже начисляются на данный момент, и дополняться бонусной пенсией от Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire (CMRC)».

В свою очередь, те, кто еще не достиг пенсионнного возраста на момент создания CMRC, будут получать начисления исключительно от монегасского фонда, который начнет осуществлять выплаты сразу после их выхода на пенсию.

3. В чем будут заключаться преимущества для сотрудников и их работодателей?

«Работодатели будут иметь более четкое представление о взносах и финансовых аспектах. Они будут лучше ориентироваться в пенсионной системе. Для сотрудников размер поступлений от монегасского фонда CMRC будет более высоким, чем во Франции. Повысится коэффициент пенсионных баллов и улучшится социальная составляющая. Административная система также будет намного проще», – отмечает Анжель Бракетти.

Кристоф Робино также подчеркивает, что «поскольку система трудоустройства во Франции и в Монако сильно отличается, то в настоящий момент существует разница во взносах, невыгодная для Монако при более низкой доходности, поэтому необходимо создать новый дополнительный фонд, находящийся в введении Монако».

Условия вступления в фонд дополнительного пенсионного обеспечения, в зависимости от возраста или продолжительности трудовой деятельности, будут оставаться идентичными условиям AGIRC-ARRCO, подробно изложенным на их сайте. «Что касается условий начисления выплат, то они будут такими же, как и у Caisse Autonome des Retraites. Если условия для получения дополнительной пенсии не соблюдены, то в возрасте 65 лет сотруднику будут возмещены его взносы», – уточняет Кристоф Робино.

«В любом случае, никто ничего не потеряет», –заключает Анжель Бракетти, отмечая, что в случае возникновения проблем можно будет обжаловать решение пенсионного фонда.

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