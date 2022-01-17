ФК «Монако» обыграл «Клермон-Ферран» (4-0) в воскресенье днем на стадионе «Луи II» в присутствии Князя Альбера II.

Результат: 4-0

В своей второй игре во главе тренерского штаба «Монако», первой на стадионе «Луи II», новый тренер «Монако» Филипп Клеман одержал свою первую победу с «красно-белыми». И какая это была победа!

После сбалансированного первого тайма, несмотря на несколько ситуаций и не назначенный в начале матча пенальти (см. ниже), монегаски наконец-то были вознаграждены за свои усилия, забив гол незадолго до перерыва благодаря усилиям Софиана Диопа (1-0, 45+2′).

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Во втором тайме подопечные Клемана наконец-то нашли свою игру, забив трижды. Виссам Бен-Йеддер вышел на поле в перерыве и сделал дубль (55′, 62′), а Кайо Энрике забил поздний гол после передачи капитана монегасков (4-0, 83′).

Важная победа, девятая в сезоне, которая позволяет «Монако» (5-е место, 33 очка) оставаться в группе лидеров чемпионата.

Игрок матча: Софиан Диоп

Он почти забил на второй минуте игры. Софиана Диопа сбили в штрафной площади, когда он собирался развернуться и пробить по воротам «Клермона». Судья сначала назначил пенальти, но затем изменил свое решение после просмотра VAR.

Именно Софиан Диоп открыл счет в матче за «Монако» незадолго до перерыва, продемонстрировав исключительный контроль мяча (1-0, 45+2).

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Он также стал соавтором третьего гола, отдав замечательный пас на Виссама Бен-Йеддера, который привел к пенальти в ворота «Клермона». Бен-Йеддер не оставил ни единого шанса сопернику (3:0, 62′).

Великолепная игра от Софиана Диопа, который продолжает набирать ценные очки в глазах своего тренера.

Статистика: 1

Количество ударов «Клермон-Феррана» в матче. Александр Нюбель провел (очень) спокойную игру.

Цитата: «Хороший знак на будущее»

Виссам Бен Йеддер: «Коронавирус немного сказался на моей форме, но я хорошо восстановился и чувствовал себя хорошо перед выходом на поле. Это хороший знак на будущее. Мой дубль? Я очень доволен, но все еще хочу большего. Я собираюсь продолжать работать, вот и все. Что касается нового тренера, то мы мало-помалу оттачиваем наши действия до автоматизма. Мы уже пытаемся играть больше вперед, с быстрыми переходами и прямой игрой».