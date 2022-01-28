10 и 11 декабря прошлого года выпускники 2020 и 2021 годов Международного университета Монако (IUM) отпраздновали свой выпускной в Salle des Princes (Княжеском зале) в Гримальди Форуме. Каковы же их перспективы в плане дальнейшего трудоустройства?

425 выпускников с гордостью получили свой диплом в декабре 2021 года. В число бывших студентов входили также выпускники 2020 года, так как их церемонию пришлось перенести в связи с пандемией.

Корпоративное управление, финансовый учет, управление роскошью, международный и спортивный менеджмент… Предлагаемые Университетом программы бакалавриата, магистратуры, а также международные бизнес-программы MBA и DBA привлекают студентов со всего мира, представляющих около 70 различных национальностей. Впоследствии они устраиваются на работу в Монако в такие компании, как Fraser, Royal Yachts или Julius Baer, а также в Louis Vuitton, Amazon, Cartier или Banque Richelieu.

Мотивация – залог успеха

Руководитель карьерного центра при Международном университете Монако госпожа Де Лоренцо (Mme De Lorenzo) занимается организацией стажировок студентов и помогает им найти потенциальных работодателей. По ее словам, «студенты должны проявлять активность и самоотдачу. Даже если на рынке труда есть много предложений, компании достаточно требовательны и ищут лучшие таланты».

Рынок труда очень сильно пострадал в условиях коронавируса, особенно в 2020 году… «Студентам с факультетов управления роскошью, спорта и организации мероприятий пришлось особенно нелегко, – признает Де Лоренцо. – К счастью, с тех пор ситуация значительно улучшилась». Однако она отмечает, что студенты, которые не рассылают активно свои кандидатуры в компании, а также плохо разбираются в компьютере и других устройствах, могут столкнуться с трудностями при поиске работы.

Университет Монако организует различные мероприятия, чтобы помочь студентам обзавестись связями с потенциальными работодателями: встречи с руководителями компаний, мастер-классы по цифровым технологиям, стажировки. «Все международные корпорации находят у нас новых сотрудников»,– утверждает руководитель карьерного центра.

По окончании учебы почти 9 из 10 студентов устраиваются на работу

По данным Университета, 55% студентов проходят стажировку в Монако, а 35% из них впоследствии получают работу. Каждый год Университет трижды проводит опросы среди выпускников на тему их дальнейшего трудоустройства: в день церемонии вручения дипломов, через полгода, а затем через год.

Согласно результатам этих опросов, от 75 до 90% студентов подписывают контракты с фирмами уже на момент получения диплома. Из оставшихся выпускников 10% находят работу в течение шести последующих месяцев. Особенно нелегко приходится тем, кто хочет остаться в Монако, но недостаточно владеет французским или проигрывает на фоне монегасков, которым отдается предпочтение при приеме на работу.

Предпринимательство как выход из положения

Однако, несмотря на то, что некоторые студенты не смогли быстро устроиться в условиях пандемии, другие решили попробовать себя в качестве предпринимателей. По словам руководителя карьерного центра, «почти каждый пятый студент планирует открыть свой собственный бизнес после окончания учебы, и этот показатель продолжает расти».

Блокчейн (технология безопасного хранения и передачи данных), информационные технологии, возобновляемые источники энергии… Все эти инновационные и перспективные отрасли мотивируют молодых выпускников на создание собственной компании. Зачастую их хобби и увлечения перерастают в их будущую профессию. И эта тенденция будет только расти в ближайшие годы.