











В марте 2020 года пандемия Covid-19 пришла в Монако и его окрестности. Как известно, был введен локдаун и население Лазурного берега оказалось в изоляции на несколько недель. Последовавший за этим коронакризис изменил жизни многих людей на Лазурном берегу: некоторые из них столкнулись с безработицей, другие — со сменой профессии, третьи — с проблемами со здоровьем или трудностями в отношениях. Пять человек, живущих на Лазурном берегу, согласились рассказать нам свои истории. Кто-то познал трудности, кто-то — успехи, но все они едины в одном — их взгляды на повседневную жизнь изменились навсегда.

«Иногда я боюсь смотреть на свои счета», — признается житель Монако, оставшийся без работы в самом начале коронакризиса. Сегодня он с трудом сводит концы с концами.

«Я покупаю гораздо меньше продуктов, чем раньше и часто ем в доме родителей», — признается 40-летняя женщина, чья работа до пандемии была напрямую связанна с туризмом. Этот сектор является одним из наиболее пострадавших от коронакризиса. Согласно данным IMSEE, в 2020 году, число работников частного сектора в Монако сократилось на 3,9% по сравнению с предыдущим годом.

В Монако, согласиться на работу с чистой зарплатой в 1400 евро в месяц, если вы живете один, не представляется возможным. Стоимость жизни и арендная плата слишком высоки. Житель Монако в поиске работы

Порт Эркюль, Монако / © Alizée Mosconi

«До сих пор я справлялся благодаря помощи правительства Монако, но конец выплат пособия по безработице приближается», — объясняет он с большой тревогой. «Так долго остаться без работы было очень тоскливо. Вдобавок к этому еще и изоляция, связанная с санитарными мерами безопасности, — вспоминает он, — мне удалось продержаться не обременяя близких».

Жизнь от зарплаты до зарплаты

Помимо сложности найти работу, существует также проблема заработной платы: «В Монако, согласиться на работу с чистой зарплатой в 1400 евро в месяц, если вы живете один, не представляется возможным. Стоимость жизни и арендная плата слишком высоки».

«Я горжусь страной, в которой родился, но не испытываю иллюзий: я не буду продавать свои вещи, чтобы заплатить за несколько месяцев аренды здесь», — признается он. «Если до пандемии у нас были какие-то планы, то этот кризис поставил большинство из них под вопрос».

«Я все еще надеюсь и делаю все возможное, чтобы приспособиться ко всем этим изменениям», — продолжает он. «В трудностях можно найти и положительные стороны, и это, вероятно, лучший способ, чтобы с ними справиться».

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Расставание во время локдауна

Локдаун привел к проблемам и в личных отношениях — к испытанию принудительной близости. Прошлым летом в Бельгии наблюдался резкий рост количества разводов: +19,3% в июне 2020 года по сравнению с предыдущим годом. Тем временем в Испании число разводов и расставаний подскочило на 17% в третьем квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. По данным IMSEE, количество разводов в Монако в 2020 году несколько снизилось: 63 развода по сравнению с 70 в 2019 году.

Один спал на диване, другой — в родительской спальне, что портило атмосферу в семье Присцилла, 32 года. Локдаун застал ее с мужем в тот момент, когда они собрались разводиться.

«Локдаун не сблизил пары!», — говорит 32-летняя Присцилла, которая пережила этот период со своим бывшим мужем в одной квартире в Монако. Это в тот момент самый момент, когда они готовились к разводу. «Один спал на диване, другой — в родительской спальне, что портило атмосферу в семье», — вспоминает она. «Сложное время: в моем кругу друзей несколько пар также разошлись после локдауна, который они провели вместе».

Скульптура влюбленных в садах Сен-Мартен в Монако / © Alizée Mosconi

«Вначале я думала, что локдаун позволит нам укрепить отношения, сохранить семью, но в реальности все было по-другому. У меня было ощущение, что я тщетно потратила свое время». — признается жительница Монако. «В то время административное рассмотрение разводов сильно замедлилось: документы, которые я могла с легкостью сделать до коронакризиса, в итоге смогла сделать только спустя несколько месяцев».

«Я думаю, что хронология событий все же помогла моим детям принять наш развод. Это дало им больше времени, чтобы справиться с этими новостями», — отмечает она.

«Приступы бессонницы, нарушенные биологические часы — все это несмотря на активности, доступные через социальные сети», — говорит Присцилла, которая тяжело пережила локдаун. До сих пор она живет в страхе перед введением повторного локдауна, «с ощущением хождения по яичной скорлупе».

Изоляция в больнице

В январе прошлого года Присцилла, страдающая синдромом Марфана, пришла на плановый ежегодный осмотр в больницу, где узнала, что расширение аорты прогрессирует, несмотря на прием лекарств. Затем ей пришлось перенести срочную операцию: «Я была близка от того, чтобы умереть».

За несколько дней до запланированной операции она была вынуждена вызвать бригаду скорой помощи: «Мой пульс снижался все быстрее и быстрее, что вызывало беспокойство». «Я попрощалась со своей шестилетней дочерью на носилках и увидела ее снова только через три месяца», — вспоминает Присцилла. «Я чувствовала себя так, будто меня силой оторвали от моих детей».

Благодаря медицинскому персоналу мне посчастливилось организовать несколько встреч с моими детьми, сначала на несколько минут, а во второй раз на целый час. Присцилла, страдающая синдромом Марфана, перенесла срочную операцию в начале года.

Присцилла перенесла операцию на открытом сердце. «Из-за мер безопасности я жила в изоляции в больнице в течение следующих нескольких месяцев», — вспоминает она. «Благодаря медицинскому персоналу мне посчастливилось организовать несколько встреч со своими детьми, сначала на несколько минут, а во второй раз на целый час. «За три месяца пребывания в больнице Присцилла видела своего 12-летнего сына, у которого тоже синдром Марфана, только один раз. «В остальное время мы общались друг с другом по FaceTime».

«Его оценки в школе в этот период ухудшились», — вспоминает Присцилла, которая очень близка со своими детьми. «Эта ситуация заставила его замкнуться в себе, хотя он и так был интровертом по натуре».

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Переоценка ценностей

«В такие моменты ты чувствуешь удар, становишься очень подавленным. Очень часто я переходила от смеха к слезам, а перед своими детьми заставляла их верить, что все в порядке, — признается она, — моя дочь очень тяжело переживала эту ситуацию».

«Теперь я гораздо больше опекаю ее», — говорит Присцилла, которая также старается дать своей дочери больше свободы. «До пандемии я всегда хотела, чтобы она была нарядной. Теперь же, я позволяю ей выходить на улицу в одежде с крыльями бабочки, если она этого хочет».

Присцилла признает, что трудности, через которые она прошла во время пандемии, изменили ее жизнь: «Я гораздо меньше принимаю все близко к сердцу и научилась расставлять приоритеты и жизненные цели.»

Время на себя

«Когда началась пандемия, все мои деловые поездки прекратились», — вспоминает 43-летняя Элен, менеджер по продажам. Эта жительница Ниццы привыкла ездить в командировки по всей Франции, а также за границу, но оказалась на «удаленке». «Это перерыв, который я воспринимаю очень позитивно: вот уже пятнадцать лет у меня не было времени на отдых», — признается она. «Я рада, что несколько недель назад наконец-то вернулась к прежнему ритму жизни!»

Локдаун вынудил меня задаться вопросом о моем будущем и сменить профессию. Флориан, 22 года, дрессировщик собак в Приморских Альпах

«Я начала заниматься выпечкой», — говорит Элен, которая во время локдауна «впервые приготовила меренги». «Я проводила больше времени со своими детьми и делала покупки в маленьких магазинчиках по соседству, в которые раньше не заходила из-за нехватки времени».

Какую еще привычку следует перенять? «Не целоваться при встрече, особенно с клиентами! Я думаю, что это гигиеническая мера, которую нужно сохранить».

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«Локдаун вынудил меня задаться вопросом о моем будущем и сменить профессию», — говорит 22-летний Флориан, житель Приморских Альп. В начале пандемии он все еще работал в магазине одежды в центре Ниццы, где «атмосфера была тяжелой». «Наши менеджеры постоянно следили за нами, и у меня было ощущение, что я работаю на производственной линии между складыванием одежды и обналичиванием денег».

Во время первого локдауна в Приморских Альпах магазин, где он работал, временно закрылся, как и многие другие предприятия. «Это дало мне отпуск, который я не мог взять в течение года». Просматривая социальные сети, он в конце концов наткнулся на видео с дрессировщиками собак. Так началось новое приключение.

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Начать бизнес

В июне 2020 года Флориан прекратил работать в сфере продаж, чтобы тем же летом получить профессию дрессировщика собак. Выгуливать собак, дрессировать их, приучать к чистоте — этот мир быстро заинтересовал молодого человека, который в феврале этого года основал свою компанию Cani Corp.

Коронакризис также изменил мои профессиональные планы. Манила, 20 лет, бывшая студентка Международного университета Монако

«Сегодня я всегда счастлив!», — признается Флориан. «Эта работа позволяет мне дистанцироваться от материалистического аспекта нашего общества, и я чувствую себя гораздо свободнее, работая с собаками», — отмечает дрессировщик.

«Коронакризис также изменил мои профессиональные планы», — говорит 20-летняя Манила, выпускница Международного университета Монако (IUM). В 2020 году она должна была пройти стажировку в области финансов в Гонконге, но разразилась пандемия Covid-19, и долгожданная возможность побывать за границей испарилась.

Переосмысление своей профессиональной карьеры

«Я изучала китайский язык почти по пять часов в день и незадолго до этого проходила стажировку в Шанхае. Все это, чтобы привыкнуть к азиатскому образу жизни», — вспоминает молодая итальянка, которую привлек мир новых технологий и динамичный темп повседневной жизни в Гонконге. «Я также надеялась, что стажировка приведет к получению работы».

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«Когда я узнала, что не могу поехать, я почувствовала себя подавленной: все эти усилия казались пустой тратой времени», — говорит она. Поэтому Манила воспользовалась ситуацией и запустила вместе со своим университетским сокурсником стартап по созданию виртуальной реальности: DWorld. «Какая удача! В противном случае у меня никогда бы не нашлось времени посвятить себя такому проекту».

Однако коронакризис и локдаун затормозили ее попытки получить вид на жительство и открыть свой бизнес в Монако. «Я провела почти девять месяцев, не имея возможности что-то сделать», — говорит она.

«Пандемия, тем не менее, позволит виртуальной реальности найти свое место в нашей повседневной жизни, что является преимуществом для моего стартапа», — заключает Манила.

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