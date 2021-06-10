











Знаменитый ресторан La Piazza, расположенный недалеко от пляжа Ларвото в Монако, с 1996 года является одним из излюбленных мест среди ценителей итальянской кухни. Совсем недавно, заведение потеряло одного из своих основателей, Джованни Орсолини (Giovanni Orsolini), который скончался в апреле этого года. Дело ресторатора продолжает жить и сегодня трудно представить Монако без этого культового места.

В 1996 году Джованни Орсолини и Гвидо Мартинелли (Guido Martinelli) открыли ресторан La Piazza в Монако. Эти два утонченных и щедрых энтузиаста хотели, чтобы их клиенты смогли открыть для себя традиционные и знакомые с детства деликатесы Италии: бокал отличного Кьянти, ароматные сицилийские блюда, нежную моцареллу, или, например, фаршированные кузенами Джованни оливки из Асколи-Пичено (Ascoli Piceno). Этот городок расположен на востоке Италии, всего в нескольких километрах от Адриатического моря.

«Джованни прожил там до 17 лет, а затем некоторое время провел со своей страстью к кулинарии в Швейцарии, Германии, а затем в Великобритании», — рассказывает Карен Орсолини (Karen Orsolini), его жена, которая работает в La Piazza с самого его открытия.

В ресторане La Piazza можно встретить «Джеймса Бонда»

«Мы с Джованни могли встретиться еще в Бристоле, поскольку жили там в одно время, но познакомились в итоге в 1976 году в Монако, когда оба работали в отеле Le Méridien», — вспоминает Карен, у которой тоже образование в сфере гостиничного бизнеса. Она родом из Англии, но с 17 лет живет в Монте-Карло.

Мы обслуживали музыкальных и кинозвезд, включая бывшего исполнителя роли Джеймса Бонда Карен Орсолини, супруга ресторатора Джованни Орсолини

В 1991 году Карен и Джованни Орсолини открыли свой первый ресторан в Монако — Rigoletto. «Я помню, как была беременна первым ребенком и с кисточкой в руках помогала с ремонтом!» — вспоминает она. Затем супруги продали свой первый ресторан, чтобы полностью посвятить себя La Piazza, который быстро привлек множество клиентов.

«Мы обслуживали знаменитостей из мира музыки и кино, включая бывшего исполнителя роли Джеймса Бонда», — смеется Карен. Она не разделяет своих клиентов и одинаково рада каждому гостю. «Было много случаев, когда я общалась с клиентом, а через несколько часов узнавала, что он знаменит на весь мир!»

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Вина на любой вкус: от Кьянти до Бароло

Как сказал мне один из наших официантов, мы прежде всего семья Карен Орсолини, совладелица ресторана La Piazza

«Джованни Орсолини был страстным любителем вина», — вспоминает его жена. «Его прикроватные книги? Коллекция книг о вине, особенно итальянском». Каждую весну этот любитель Бароло, сорта винограда из Пьемонта, отправлялся на выставку Vinitaly в Верону в поисках новых вин. «Он привозил бутылки, о которых в ресторане никто никогда не слышал!»

И именно поэтому La Piazza сегодня предлагает настолько разнообразную винную карту. «Многие клиенты приходили сюда, чтобы спросить у моего мужа совета о вине, — улыбается Карен, — мне всегда нравилось дегустировать вино, а ему — философствовать о нем!»

Джованни Орсолини скончался в апреле прошлого года, но его дело продолжает процветать и радовать гостей La Piazza. «Как сказал мне один из наших официантов, мы прежде всего семья», — заключает Карен Орсолини.

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