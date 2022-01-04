31 декабря Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE) опубликовал доклад, посвященный Официальной помощи в целях развития (Aide Publique au Développement).

Являясь членом Организации Объединённых Наций с 1993 года, Монако с 2000-х годов ведёт борьбу с бедностью, благодаря Официальной помощи в целях развития (APD). Эта безвозмездная финансовая помощь в виде субсидий направлена на развитие целого ряда стратегических векторов в конкретных странах. В своём последнем докладе Институт статистики и экономических исследований Монако проанализировал период с 2018 по 2020 год.

С 2016 года объём Официальной помощи в целях развития неуклонно растёт, и в 2020 году достиг 22 миллионов евро. На этот высокий показатель в большой мере повлиял санитарный кризис, усугубивший положение развивающихся стран. Между 2018 и 2020 годами, полный объём привлеченных средств составил 58,3 миллиона евро, то есть по 500 евро в год на каждого жителя.

© Институт статистики и экономических исследований Монако (IMSEE)

За три года было выделено 5,6 миллиона евро чрезвычайной помощи на устранение последствий 96 кризисов.

Цель достигнута на 90%

Этот объём средств представляет собой помощь для 2,4 миллиона человек из 11 стран: Южная Африка, Бурунди, Мадагаскар, Буркина-Фасо, Мали, Сенегал, Нигер, Ливан, Марокко, Мавритания и Тунис.

Этот стратегический план 2018-2020 годов представлял собой 14 целевых направлений, разделённых на четыре отрасли: здравоохранение, продовольственная безопасность, образование и социально-экономическая интеграция. Эта цель достигнута на 90%.

Вместе с тем, на этот период пришлись серьёзные потрясения, как то пандемия Covid-19 или взрыв в порту Бейрута. За три года было выделено 5,6 миллиона евро чрезвычайной помощи на устранение последствий 96 кризисов. В 2020 году, более 95% бюджета было направлено на борьбу с санитарным кризисом. В тот же самый год была выделена чрезвычайная помощь в размере 4 миллионов евро на поддержку территорий долин, пострадавших от шторма «Алекс».