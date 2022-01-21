В минувший четверг вступили в силу новые меры по поддержке экономики и трудоустройства.

Основная задача – поддержать отрасли, наиболее пострадавшие на фоне пандемии. Предприятия, занимающиеся организацией мероприятий, туризмом, ресторанным бизнесом и некоторыми видами торговли, могут попросить финансовую помощь в рамках принятых мер, до февраля месяца.

Возобновляются субсидии на поддержку временной безработицы, предоставление которых осуществляется на прежних условиях. Право на помощь получат те отрасли, доход которых снизился на 30% по сравнению с показателями за тот же период в 2019 году.

Работодатели, чей доход (менее пяти миллионов евро) в январе 2022 года снизился не менее чем на 20% по сравнению с началом 2020 года, снова будут частично освобождены от уплаты налогов. За ними так же сохраняется требование не увольнять сотрудников в течение одного года (за исключением серьезных нарушений или профнепригодности).