Как и в 2020 году, в монегаскской гонке, организованной Яхт-клубом Монако, победили американские спортсмены.

Важное место встречи юных яхтсменов международного уровня с 2010, в этом году гонка Monaco Optimist Team Race снова прошла с большим успехом. Действительно, не менее 60 участников регаты из 15 стран мира состязались в первенстве в водах залива Монако.

Спортсмены из Монако вошли в топ-10

«Это было успешное соревнование. — похвалил Бернар д’Алессандри (Bernard d’Alessandri), Генеральный Секретарь Яхт-клуба Монако. — Стать на службу молодому поколению — это строить будущее. А мы абсолютно точно привержены цели передачи эстафеты. Видеть, как все эти молодые люди из разных уголков планеты общаются между собой, создают братские узы, — это послание во имя мира. Эти ценности лежат в основе идеологии Монако, столицы мирового парусного спорта.»

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Стратегические сильные, американцы прекрасно начали соревнования, следуя примеру Джила Хакеля (Gil Hackel), вице-чемпиона мира в гонке Optimist 2021. В итоге, спортсмены из США одержали 14 побед в 14 гоночных этапах. Несравненное преимущество, позволившее им выиграть второй год подряд. «Мы приехали, чтобы победить. Мы очень много работали, чтобы достичь этого результата» — с удовлетворением отметил Джил Хакель.

В свою очередь монегаски, которых представляли Маттео Ашер (Matteo Asscher), Людовика Бонелли (Ludovica Bonelli), Александра Сантелли (Alexandra Santelli) и Симон Прот (Simon Prot), заняли седьмое место в турнирной таблице.

Подиум Monaco Optimist Team Race 2022 : 1: US National Team (США) 2: Jedriličarski Klub Uljanik (Хорватия) 3: Chiemsee Yacht Club (Германия)