Эта мера будет действовать до 4 марта.

Борьба против Covid продолжается. В эти выходные было выявлено не менее 125 новых случаев заражения, и Монако продолжает усиливать меры против распространения вируса. В то же время Княжеское Правительство сообщило о смерти в воскресенье 90-летнего резидента Монако, который стал 47-й жертвой Covid. Более 8000 человек в Княжестве заразились вирусом с начала санитарного кризиса.

На данный момент в Госпитале имени Княгини Грейс (CHPG) находится 87 человек, двое из них – в реанимации. Санитарная ситуация в департаменте Приморские Альпы вызывает серьёзную озабоченность: согласно данным сайта covidtracker, уровень заболеваемости составляет 3600 положительных случаев на 100 000 жителей. Это превышает показатель, зарегистрированный в Монако: почти 2200 случаев.

Чтобы ограничить дальнейшее распространение вируса, в субботу 29 января Княжеское Правительство обнародовало официальное сообщение, в котором объявило о продлении режима удалённой работы до 4 марта. Мера затронет государственные и частные организации, где не требуется физическое присутствие сотрудников. Кофе-паузы в кругу коллег и без ношения масок всё так же запрещены. Возобновлённые ранее меры поддержки экономики будут действовать в течение февраля. Согласно Управлению труда, на сегодняшний день более 1000 компаний и 10 000 сотрудников работают удалённо.

Княжеское Правительство вновь призвало население к вакцинации, назвав её «самым эффективным способом защитить себя и окружающих.»