Знаменитый монегаскский марафон, в 2021 году из-за санитарного кризиса доступный только для профессионалов, в этом году будет открыт для всех. Если вы еще не приняли решения участвовать в марафоне, вот 3 важных причины, чтобы надеть кроссовки и забронировать нагрудный номер!

1. Маршрут, доступный для всех

Являетесь ли вы новичками или опытными бегунами, вам будут предложены различные маршруты. Вы сможете выбрать между дистанцией в 1000 метров для взрослых и детей, 10-километровым городским трейлом (City Trail), который будет проложен через парки и достопримечательности Княжества, 5-километровым забегом Herculis (от Порта Эркюль до Залива Монте-Карло) и благотворительным маршем Pink Ribbon («Розовая Лента»), организованным в целях привлечения внимания к проблеме рака молочной железы и его профилактике. Вы можете опробовать несколько маршрутов и принять участие в различных забегах. Единственное условие — это наличие санитарного пропуска.

2. Билет на матч ФК «Монако»/ФК «Лорьян» в подарок

Да, вы не ослышались. Благодаря партнёрству марафона Monaco Run 2022 с ФК «Монако», за каждый оформленный нагрудный номер вы получите бесплатный билет на стадион «Луи II». В это воскресенье в 13:00, в рамках 24 тура Лиги 1, монегаскские футболисты встретятся с ФК «Лорьян». Чтобы воспользоваться предложением, вам достаточно будет показать ваш нагрудный номер участника марафона в кассе стадиона. Идеальная возможность провести на 100% спортивный воскресный день, в подарок за ваши легкоатлетические усилия.

3. Возможность встретиться со знаменитостями

Даже если их имена еще не обнародованы, знайте, что на марафоне вы встретите самых известных бегунов дисциплины. В прошлом году Беатрис Чепкоеч (Beatrice Chepkoech) установила мировой рекорд в смешанном забеге на 5 км. Как рассказал Дидье Буанон (Didier Boinon) в эфире программы Sport Time на Radio Monaco, «монегаскский марафон столь известен, что побуждает международных бегунов приезжать в Монако и устанавливать мировые рекорды.»

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