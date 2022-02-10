Если вы желаете принять участие в десятом по счету марше в Монако, организованном компанией SBM Offshore совместно с Федерацией Лёгкой Атлетики Монако (Fédération Monégasque d’Athlétisme), ознакомьтесь с кратким практическим руководством.

В то время как участники соревнований активно готовятся к марафону Monaco Run, который состоится 12 и 13 февраля, благотворительный марш Pink Ribbon («Розовая лента») возвращается после отмены мероприятия в 2021 году из-за пандемии.

Марш, цель которого — привлечь внимание общественности к проблеме рака молочной железы и его профилактике, отправится из Порта Эркюль в воскресенье 13 февраля в 10:00. Пятикилометровый маршрут призван выразить поддержку женщинам, страдающим раком груди: речь идёт о каждой восьмой женщине во Франции. 52 000 случаев в год делают рак молочной железы самым распространённым онкологическим заболеванием среди женщин в этой стране.

Желающие участвовать в марше могут зарегистрироваться онлайн уже сейчас. Регистрация бесплатна для детей до 13 лет, а для участников старше взнос составляет 30 евро. Все собранные средства будут направлены на поддержку исследований рака.

Каждому участнику будет предложено надеть нагрудник со словами поддержки, адресованными больным раком. Также, во время мероприятия будут продаваться коробки конфет с символикой события.

Что касается санитарных мер, вне зависимости от вакцинального статуса или наличия сертификата о выздоровлении от коронавируса, все участники должны будут представить тесты на антитела или ПЦР не старше 24 часов.