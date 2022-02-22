6 февраля Княжеское Правительство ввело новые правила использования беспилотных летательных аппаратов.

Они беспрестанно жужжат над нашими головами: дроны, эти маленькие летающие устройства, позволяющие насладиться лучезарным пейзажем Княжества с высоты птичьего полёта. Но будьте осторожны: большинство пользователей дронов ждут изменения.

Правительство приняло меры по «обеспечению более эффективного управления воздушным пространством Монако, одновременно скорректировав национальное законодательство с учетом технологических изменений в авиационном секторе.» Теперь, за несколькими исключениями, полёты беспилотников в небе над Княжеством запрещены.

Разрешение, парашют и идентификация обязательны

Изначально невозможно было запустить дрон в небо над Монако без разрешения от Управления Гражданской Авиации. Но в связи с почти 200 запросов, поданных в прошлом году, в особенности во время крупных мероприятий, в целях гарантии всеобщей безопасности Княжеское Правительство постановило, что отныне будет разрешено исключительно профессиональное использование дронов на монегаскской территории, «при условии получения ежегодно обновляемой лицензии для компаний.»

Другое правило: дроны весом более 700 граммов должны быть оснащены парашютом. Ранее это условие применялось к аппаратам весом более 2 килограммов. Так, в случае потери пилотом контроля над аппаратом парашют раскроется автоматически или механически, во избежание серьёзного происшествия. Также, каждый дрон должен быть оснащен электронной системой идентификации, в целях непрерывного мониторинга.

Конечно, это оказывает влияние на нашу деятельность, но правилам нужно следовать. Эрван Гримо, компания MC-Clic Monaco

Каковы последствия для профессионалов?

Эрвану Гримо (Erwan Grimaud), производителю и пилоту дронов монегаскской компании MC-Clic, пришлось смириться с новыми правилами, даже если они влекут за собой большие затраты по времени, больше изменений в работе и большие финансовые расходы. Несмотря на это, текущие правила для него почти не новы: «В качестве профессиональных пользователей мы уже подпадали под правила, аналогичные этим. Однако некоторые условия требуют от нас дальнейшей модификации наших беспилотников. Конечно, это оказывает влияние на нашу деятельность, но правилам нужно следовать.»

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По-настоящему фундаментальным изменением является внедрение системы идентификации дрона для осуществления контроля за воздушным движением. Эрван объясняет, что «контроль за беспилотниками уже осуществлялся ранее, благодаря планам полётов, указанных в Дирекции Гражданской Авиации. Единственная разница заключается в том, что сегодня, благодаря этой системе, они смогут проверить, выполняется ли этот план.» Это нововведение также позволяет удостовериться, что дрон не пролетает над запрещенными объектами, как то Княжеский Дворец или его Площадь.

Кроме того, посредством министерского указа Княжество может запретить использование беспилотных летательных аппаратов на всей своей воздушной территории, в особенности во время крупных мероприятий, таких как Гран-при.

Несмотря на все эти новые положения, Эрван полагает, что «эти правила применяются подобно Правилам дорожного движения: если мы проезжаем на красный свет, тогда как за нами следят, то нас поймают на нарушении. Теперь так будет и с дронами, благодаря контролю за воздушным пространством.»

В случае несоблюдения этих положений пилот получает предупреждение, его разрешение на запуск аппарата подлежит пристановке или окончательному изъятию.