В этом году талантливый фигурист из Монако отлично проявил себя в начале сезона. Предлагаем вам познакомиться поближе с карьерой этого выдающегося и амбициозного спортсмена, участника соревнований мирового масштаба, по праву являющегося гордостью Княжества.

Было время, когда маленький русоволосый мальчик восьми лет от роду совершал свои первые пируэты на льду, на рождественском катке в Порт Эркюль. Пятнадцать лет спустя Давид Льютон Брейн (Davide Lewton Brain) с гордостью представляет Монако на соревнованиях международного класса.

Родившийся в семье примы Балета Монте-Карло и бывшего танцора, а ныне врача-остеопата, судьба молодого человека, казалось, была уже предрешена. Итальянец по матери и англичанин по отцу, в свои 23 года фигурист родом из Ниццы представляет Монако на международных соревнованиях по фигурному катанию.

Его цель – Олимпийские игры

Студент экономического факультета, молодой фигурист в очередной раз блестяще выступил на недавно прошедшем чемпионате Европы, состоявшемся в Таллине (Эстония). В этом году Давид Льютон Брейн не вошел в число спортсменов,представляющих Монако на Олимпийских играх в Пекине (Китай), но молодой человек не отчаивается и надеется пройти отбор для участия в Олимпиаде в 2026 году.

У Давида была генетическая предрасположенность к фигурному катанию, поскольку его родители оба были танцорами Валери Галло

Но для начала спортсмен предпочитает сосредоточиться на Чемпионате мира по фигурному катанию, который состоится в марте этого года в Монпелье. «Чтобы пройти отбор на чемпионат, мне нужно принять участие в трех соревнованиях в феврале, – сообщил Давид Льютон Брейн из Софии (Болгария), где он прошел первый отборочный тур, заняв второе место в короткой программе по мужскому одиночному катанию. – После двух лет, прошедших в условиях коронавируса, у меня наконец-то есть стимул проявить себя в этом сезоне».

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С тех пор, как он ступил на лед в возрасте восьми лет, Давид Льютон Брейн был твердо настроен связать свою жизнь с фигурным катанием, соревнуясь с более опытными соперниками. «Давид полюбил фигурное катание с первых занятий, – с улыбкой вспоминает Валери Галло (Valérie Gallo), которая уже много лет наблюдает за его успехами на соревнованиях. – У Давида была генетическая предрасположенность к фигурному катанию, поскольку его родители оба были танцорами».

«Благодаря своим природным данным он научился совершать сложные прыжки, однако ему часто приходится соревноваться с молодыми людьми, которые начали заниматься фигурным катанием в возрасте пяти лет. Они уже прошли через все трудности обучения до начала полового созревания и подростковых изменений. Когда Давид начал заниматься, его тело уже находилось в стадии пубертатного периода. Но будучи трудолюбивым, он стремится использовать свои сильные стороны и добивается результатов».

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Анси – вторая родина Давида

Следует отметить, что по сравнению со своими соратниками-французами, а также фигуристами из Восточной и Северной Европы, юному Давиду негде было тренироваться. Поэтому в возрасте 15 лет нынешний член Федерации конькобежного спорта Монако (FMP) переехал в Анси – очаровательный город на востоке Франции, известный своим историческим центром с мощеными мостовыми, а также многочисленными каналами и озером, на котором тренировался молодой фигурист.

У меня очень мало свободного времени, но я безумно рад, что могу заниматься тем, что мне действительно нравится Давид Льютон Брейн

«Я не представляю, как бы я жил в городе без водоемов, как, например, Гренобль или Париж. Когда ты вырос в Монако и каждое лето ходил на море, то ты уже привык к активному отдыху, – с улыбкой отметил спортсмен, будни которого проходят в постоянных тренировках и заочных лекциях по маркетингу. – Я также прохожу курсы физической и психологической подготовки. У меня очень мало свободного времени, но я безумно рад, что могу заниматься тем, что мне действительно нравится».

«Давид достаточно сдержанный, но при этом веселый и приятный в общении», – по словам Валери Галло, протеже Федерации конькобежного спорта Монако с гордостью представляет Княжество на выступлениях. «В Монако не так много фигуристов, поэтому всегда приятно, когда-то кто-то выступает от Княжества на соревнованиях мирового масштаба». Это незабываемый опыт для Давида, который надеется как можно дольше продолжать свою карьеру на льду.

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