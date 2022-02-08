Его яхта конфискована и уже продана на аукционе итальянским государством.

12 лет ожидания и 6 процессов. 26 января, в результате серии судебных разбирательств, с Флавио Бриаторе (Flavio Briatore) были окончательно сняты все обвинения по делу о налоговом мошенничестве. Резидент Монако и бывший директор команды Renault Формулы-1 был полностью оправдан, а также добился от судей отмены решения о конфискации своей 63-метровой яхты под названием «Force Blue».

Тем не менее, остаётся важная проблема: яхта оценочной стоимостью в 20 миллионов евро была изъята в 2010 году итальянской полицией и втрое дешевле продана на аукционе Берни Экклстоуну (Bernie Ecclestone), другу Бриаторе и бывшему руководителю группы Formula One. Так, возникает вопрос о возмещении стоимости яхты. «И новый владелец яхты, и Бриаторе имеют право затребовать адекватную компенсацию», заявил информационному агентству Ansa адвокат Бриаторе Массимо Пеллицциотта (Massimo Pellicciotta).

Полиция конфисковала яхту у берегов Италии 12 лет назад. Центральное место в этом разбирательстве занимал вопрос о праве собственности на судно Force Blue: Бриаторе, арендуя яхту у компании с Британских островов, был обвинён в незаконном вычете 3,6 миллионов евро НДС при импорте и 800 000 евро налогов на топливо между 2006 и 2010 годами.

Параллельно с этим, Апелляционный суд Генуи отменил 18-месячный тюремный приговор, вынесенный итальянскому бизнесмену в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По мнению Берни Экклстоуна, Scuderia Ferrari должна нанять Флавио Бриаторе