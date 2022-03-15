Генеральный менеджер «Монако Баскет» рассказал Monaco Tribune о влиянии войны в Украине на жизнь клуба, а также о выступлении Roca Team в Евролиге.

Понятно ли вам решение чиновников Евролиги приостановить участие российских клубов в соревнованиях?

Другого решения в сложившихся обстоятельствах не было. Весь спортивный мир сделал то же самое.

Каковы прямые последствия для команды? Положение команд в таблице может полностью измениться…

Мы искренне считаем, что формула коэффициента побед была бы лучшим решением, соответствующим принципам честной игры. К сожалению, исполнительный совет акционеров Евролиги проголосовал за отмену результатов всех игр регулярного чемпионата с участием российских команд.

Я хотел бы подчеркнуть, что у нас нет ни капитала, ни акционеров, ни членов совета директоров, ни спонсоров, ни инвесторов из России Алексей Ефимов

Мы одержали четыре победы и только одно поражение против российских клубов, так что это решение уменьшит наши шансы на место в плей-офф. Но мы все еще в борьбе [прим. в настоящее время «Монако Баскет» занимает пятое место] и сделаем все, чтобы доказать на паркете, что мы заслуживаем быть среди восьми лучших команд в итоговом рейтинге.

Обеспокоен ли этими мерами новый президент клуба Алексей Федоричев?

Нет никакого риска, что г-ну Федорычеву или любому другому акционеру клуба будет угрожать какая-либо опасность. Чтобы избежать каких-либо спекуляций по этому поводу, мы сразу же связались с г-ном Микаэлем Контрерасом (Mickael Contreras), административным и юридическим директором Национальной баскетбольной лиги Франции (НБЛ). Я первый слежу за тем, чтобы ничего не могло навредить имиджу проекта Roca Team. Наши бухгалтерские книги всегда были открыты для НБЛ и DNCCG [прим. финансовая комиссия лиги]. В сложившихся обстоятельствах мы готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать любых спекуляций и недоразумений.

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Я также хотел бы подчеркнуть, что у нас нет ни капитала, ни акционеров, ни членов правления, ни спонсоров, ни инвесторов из России. Важно отметить, что 33% акций клуба принадлежит правительству Монако. Уже было официально заявлено, что Княжество будет следовать, уважать и поддерживать санкции и международные обязательства [прим. замораживание средств российских граждан или компаний, перечисленных в директивах ЕС).

💃 Retour sur la performance des @Roca_Girls avec les deux sœurs ukrainiennes Alisa et Uliana Petrenko 🇺🇦 Avec leur mère, elles ont été contraintes de fuir leur pays.#StopTheWar ☮️🕊 pic.twitter.com/VG8PTy8UQs — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 13, 2022

Как вы оцениваете выступление команды в Евролиге на данный момент?

Боюсь ошибиться, но, по-моему, не было ранее ни единого случая, когда новичок Евролиги стал бы претендентом на плей-офф в первый же год. Я думаю, что мы удивили всю баскетбольную общественность уровнем нашей игры и последовательностью, которую мы демонстрируем во второй половине регулярного чемпионата.

Я убежден, что руководители Евролиги уже осознали, насколько выгодно участие «Монако» для всей организации Алексей Ефимов

После трудного старта мы приняли очень сложное решение расстаться с главным тренером Звезданом Митровичем. По статистике, более чем в 80% случаев, когда команда меняет тренера в течение сезона, ситуация не улучшается. Поэтому для меня любое увольнение — это, прежде всего, назначение. Было очень важно привлечь человека, которому можно доверять. И Саша Обрадович был этим человеком. Он отлично справляется со своей работой, и вы можете видеть результаты на площадке.

Цель по-прежнему — занять место в топ-8 команд, что означает выход в плей-офф? Что позволит принять участие в Евролиге в следующем году?

Конечно, это было нашей главной целью с самого первого дня. Но я убежден, что руководство Евролиги уже осознало, насколько выгодно участие «Монако» для всей организации. Соревнования имеют огромную дополнительную ценность, поскольку Монако уже является всемирно известным брендом.

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Доказательством является то, что в Монако было заключено телевизионное соглашение о бесплатной трансляции игр «Монако Баскет» на канале Monaco Info, в то время как на протяжении большей части сезона на территории Франции не было телевизионного соглашения о трансляции матчей Евролиги. И теперь, когда оно есть, вещатель решил заменить матчи «АСВЕЛа» на матчи «Монако». То же самое касается и телевизионных рейтингов наших игр в Европе. Нас все больше и больше узнают, и мы привлекаем все больше и больше внимания.