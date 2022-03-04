Государственный министр Монако выразил «боль» по поводу конфликта, а затем поднял вопрос о санкциях против российских граждан, проживающих в Княжестве.

Если несколько дней назад Князь Альбер II «решительно осудил вторжение в Украину«, то в четверг вечером Государственный министр Пьер Дарту вновь дал комментарий Monaco Info.

«Я чувствую боль, особенно при виде детей, семей, которые вынуждены покинуть свой дом или найти убежище, иногда в метро», — сразу же заявил министр.

Хотя по информации властей, никто из граждан Монако не оказался заблокированным в Украине, Пьер Дарту упомянул супругов этих граждан, некоторые из которых оказались в такой ситуации. Одному человеку все же удалось покинуть территорию Украины, и он направляется во Францию, сказал министр.

Вопрос о конфискации частной собственности «на рассмотрении»

Что касается экономических санкций, Пьер Дарту подтвердил внедрение опубликованного Европейским союзом черного списка, в котором перечислены российские граждане, попавшие под санкции ЕС.

Количество граждан, ставших объектом санкций, «остается конфиденциальным». Государственный министр заверил нас, что в силу международных обязательств Монако, государство «обязано выполнять решения ЕС в отношении этих замораживаний средств».

И если Франция в этот четверг приступила к изъятию частной собственности, то в Монако время для осторожности еще есть: «Что касается возможного изъятия недвижимости или яхт, то этот вопрос находится на рассмотрении. (…) Необходимо, чтобы эти процедуры, ведущие к изъятию, были неоспоримыми».

Наконец, Пьер Дарту ответил на вопрос о влиянии на местную экономику: «Внешние экономические связи с Россией весьма ограничены, как в плане импорта, так и экспорта. В остальном пока преждевременно говорить о том, каковы будут экономические последствия этой войны. Все зависит от продолжительности событий. Очевидно, что два сектора, в которых мы должны быть очень бдительны — это энергетика, в частности, цены на энергоносители, а также туризм. Учитывая количество российских туристов, которые хотя и не являются самыми многочисленными туристами, приезжающими в Монако, но входят в первую десятку».