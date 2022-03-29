Бывший директор команд Benetton Formula и Renault F1 Team недавно был назначен послом Формулы 1 (Formule 1), отвечающим за развитие коммерческого сотрудничества. В интервью ежедневнику Monaco Matin Флавио Бриаторе (Flavio Briatore) поделился о впечатлениях своего возвращения на самые престижные автомобильные соревнования.

Решение стало для него неожиданным. С 2008 года итальянский бизнесмен был отстранён от работы в автомобильном спорте, но текущий год ознаменовал блестящее возвращение Бриаторе в Формулу 1 в качестве посла: должность, которая идеально ему подходит. «Я впервые выступил в качестве посла несколько дней назад, во время Гран-при Бахрейна (Grand Prix de Bahreïn), и у меня возникло ощущение, что я никогда не покидал мир автоспорта. – поделился он Monaco Matin. – Люди, которых я знал, всё еще здесь, и они очень мне рады.»

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Флавио Бриаторе отведена роль эксперта, и он намерен блестяще её исполнить. «Мне поручили позаботиться о спонсорах, поработать над развитием Гран-при в новых странах. – объясняет он. – Мы долго беседовали со Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), президентом Формулы 1, в поисках решения, которое могло бы ему помочь. В Бахрейне мы подписали первый партнёрский контракт с компанией MSC, гигантом индустрии круизных лайнеров. Она стала первым спонсором, которого я привёл в Формулу 1, и это удачная сделка.»

Возвращение в качестве директора команды — не на повестке дня

Приступив к обязанностям посла, монегаскский резидент, в активах которого – пять заведений в Княжестве, также рассказал о своей прошлой должности, к которой он не намерен возвращаться. «В то время, напряжение, которое мы испытывали во время Гран-при, было громадным. Сейчас я куда более расслаблен, работаю в офисах, на встречах. Да, я не испытываю того прилива адреналина, как в бытность директора команды, но я ощущал это в течение двадцати двух лет. Достаточно! Я очень хороший организатор: я знаю, как помочь другим достичь максимума.»

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Бывший директор команды de Renault F1 Team поделился и своим мнением о предстоящем сезоне 2022, на данный момент отмеченном преимуществом монегаскского пилота Шарля Леклера (Charles Leclerc). «Прошлый сезон завершился драматичным напряжением из-за дуэли между Гамильтоном (Hamilton) и Верстаппеном (Verstappen). Нечто незабываемое! – признаётся он. – А этот сезон мы начали еще лучше, с двух побед Ferrari! Я верю, что это воодушевит всю Формулу 1. Шарль Леклер прекрасно сработал, как и Карлос Сайнс (Carlos Sainz). Я рассчитываю на великолепный чемпионат с Ferrari в главной роли. Даже если победа в чемпионате – это уже другая история…»